Lucarelli e Sborgia i “capitani”,

due squadre e 24 candidati consiglieri

ELEZIONI CAMERINO - Sfida a due in vista del voto di domani per la guida del Comune. Ecco tutti i nomi in corsa per un posto in Consiglio comunale

11 Giugno 2022 - Ore 12:38 - caricamento letture

Giornata di voto domani a Camerino per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Urne aperte dalle 7 alle 23, spoglio a partire dalle 14 di domani. Due i candidati sindaci, due anche le liste, 24 i candidati consiglieri.

Roberto Lucarelli, 41 anni, geometra dipendente comunale si candida alla guida della lista Camerino Insieme, con i candidati consiglieri: Erika Cervelli (addetta alla contabilità), Stefano Falcioni (commercialista), Gianni Fedeli (avvocato), Marcello Maccari (geologo), Chiara Marsili (responsabile servizio finanziario Unione montana), Antonella Nalli (assicuratrice), Alessandro Paoloni (medico chirurgia Camerino), Gianluca Pasqui (consigliere regionale), Cesare Pierdominici (notaio), Silvia Piscini (istruttrice calcio bambini), Alessandro Salvetti (neolaureato in Giurisprudenza), Tiziano Siviglia (titolare poste private).

Sandro Sborgia 53 anni, tenente colonnello dei carabinieri, si candida alla guida della lista RipartiAmo con i candidati consiglieri: Gionata Bentivoglia (vigile del fuoco), Alberto Cavallaro (commercialista), Roberta Fattoretti (ingegnere), Lucia Jajani (bancaria ex vicesindaco), Vincenzo Luzi (ex magistrato e scrittore), Luca Marassi (ingegnere), Rosella Paggio (dipendente universitaria), Sonia Santacchi (educatrice minori), Stefano Sfascia (medico ortopedico Camerino), Alessia Tavoloni (bancaria) Mario Tesauri (ex dipendente universitario), Sauro Tromboni (imprenditore agricolo).

