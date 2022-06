Camerino, Antonella Nalli la più votata

Ecco il nuovo Consiglio comunale

ELEZIONI - Ben 409 preferenze per l'ex assessora, secondo Pasqui con 401. Lucarelli trascinato dalla sua lista. In quella di Sborgia la più votata è Lucia Jajani (378). La proclamazione degli eletti è arrivata in un pomeriggio carico di tristezza, un minuto di silenzio per il giovane Samuele Micarelli

13 Giugno 2022 - Ore 20:23 - caricamento letture

di Monia Orazi

Roberto Lucarelli batte Sandro Sborgia per 1766 a 1720, con uno scarto di soli 46 voti ed è il nuovo sindaco di Camerino. 45 sono state le schede bianche, 64 quelle nulle. La proclamazione degli eletti è arrivata in un pomeriggio carico di tristezza, per il funerale del giovane Samuele Micarelli al quale anche sindaco e molti camerti hanno partecipato.

La presidente di seggio Monia Fabiani è uscita nel cortile dell’Ipsia Gilberto Ercoli in cui sono stati trasferiti i seggi ed ha chiesto un minuto di silenzio in memoria di Samuele, richiesta subito accolta dai presenti. Subito dopo la proclamazione (assente la minoranza), scattano gli applausi per Lucarelli, arrivato ai seggi subito dopo il termine dei funerali, con aria mesta.

Ecco il nuovo consiglio comunale, per la lista di maggioranza Camerino Insieme sono stati i più votati Antonella Nalli 409, Gianluca Pasqui 401, Silvia Piscini 395, Erika Cervelli 274, Stefano Falcioni 248, Alessandro Salvetti 177, Giovanni Fedeli 165, Cesare Pierdominici 132.

Per l’opposizione Camerino Ripartiamo è eletto il candidato sindaco Sandro Sborgia, oltre ai consiglieri Lucia Jajani 378 preferenze, Roberta Fattoretti 244, Luca Marassi 241.

Ecco le preferenze totali della lista Camerino Insieme: Erika Cervelli 274, Stefano Falcioni 248, Giovanni Fedeli 165, Marcello Maccari 47, Chiara Marsili 84, Antonella Nalli 409, Alessandro Paoloni 110, Gianluca Pasqui 401, Cesare Pierdominici 132, Silvia Piscini 395, Alessandro Salvetti 177, Tiziano Siviglia 64.

Ecco le preferenze totali della lista Ripartiamo: Gionata Bentivoglia 49, Alberto Cavallaro 207, Roberta Fattoretti 244, Lucia Jajani 378, Vincenzo Luzi 51, Luca Marassi 241, Rosella Paggio 142, Sonia Santacchi 137, Stefano Sfascia 239, Alessia Tavoloni 98, Mario Tesauri 162, Sauro Tromboni 71.

