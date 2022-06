«Complimenti a Lucarelli,

speriamo sia sindaco di tutti:

Camerino ha bisogno di essere unita»

ELEZIONI - Sandro Sborgia, dopo la sconfitta per soli 46 voti. si complimenta con il primo cittadino ma sottolinea: «Per tre anni abbiamo lavorato intensamente perché la ricostruzione potesse ripartire, iniziavamo a vedere i primi risultati di quel lavoro. Ci auguriamo che la nuova maggioranza non voglia ricominciare da zero»

14 Giugno 2022 - Ore 11:32

«Grazie ai 1.720 concittadini che hanno riposto in noi la loro fiducia. Continueremo a portare avanti il nostro lavoro e le nostre idee dai banchi dell’opposizione». Così in una nota Sandro Sborgia e la squadra a sostegno della sua candidatura dopo l’esito elettorale.

«La nostra sarà un’opposizione costruttiva e attenta – tornano a dire -. D’altronde il compito della minoranza è proprio questo, quello di vigliare sul lavoro dell’amministrazione cittadina. Facciamo i complimenti al neoeletto primo cittadino, Roberto Lucarelli, augurandoci che sarà sindaco di tutti perché Camerino, ora più che mai, ha bisogno di essere unita. Per tre anni abbiamo lavorato intensamente perché la ricostruzione potesse ripartire, iniziavamo a vedere i primi risultati di quel lavoro e speriamo davvero che la nuova maggioranza non voglia ricominciare da zero. Sarebbe un danno per la città e per i camerti. Dai banchi dell’opposizione – concludono – continueremo ad essere al fianco di ciascun cittadino e a portare avanti le nostre idee».

