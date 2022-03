Piano per ricostruire Visso,

due incontri per presentarlo

SISMA - Il 30 marzo l'incontro online con i tecnici, il 2 aprile con i cittadini

E’ ormai pronto il programma straordinario di ricostruzione di Visso, che sarà presentato a tecnici e cittadini con due incontri online la prossima settimana.

Il Comune con il supporto dell’area urbanistica dell’università Politecnica delle Marche ha completato la fase di elaborazione e predisposizione del programma straordinario di ricostruzione, che definisce un quadro organico delle attività relative alla ricostruzione e contiene indirizzi, criteri, prescrizioni per edifici e cantieri e ogni altro elemento utile a favorire velocità, efficacia e qualità della ricostruzione, tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, ha natura programmatica e potrà essere aggiornato periodicamente, in relazione alle mutate esigenze di interesse pubblico.

L’incontro con i tecnici è previsto per mercoledì 30 marzo alle 11, quello con i cittadini per sabato 2 aprile alle 11, tramite piattaforma Microsoft teams. Per il link di accesso occorre scannerizzare un qr code riportato sulla locandina dell’incontro o collegarsi al link riportato sul sito del comune di Visso, nella sezione avvisi. «Il 30 marzo ed il 2 aprile si terranno due incontri pubblici rispettivamente con i tecnici e i cittadini oltre che con l’amministrazione comunale di Visso – spiega il sindaco Gian Luigi Spiganti Maurizi: , il personale dell’Ufficio tecnico comunale, dell’ufficio speciale ricostruzione, della struttura del commissario straordinario per la ricostruzione e dell’università Politecnica delle Marche finalizzati ad illustrare i contenuti del primo programma straordinario di ricostruzione del comune di Visso. Il primo incontro è rivolto ai tecnici operanti nel comune di Visso ed ha per oggetto la disciplina degli interventi conformi che verrà adottata per la ricostruzione del paese e quindi sarà prettamente tecnico, il secondo incontro invece è aperto a tutta la popolazione e finalizzato ad illustrare l’intero programma di ricostruzione».

