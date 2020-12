COVID - Il presidente della Regione ha chiarito in un post su Facebook che l'ordinanza per la zona arancione sarà comunque in vigore fino a sabato alle 24

«Ricordo a tutti che l’attuale ordinanza che pone le Marche in “zona arancione” sarà in vigore fino a sabato alle ore 24. Domani sapremo in maniera definitiva se potremo tornare in “zona gialla”». E’ il presidente Francesco Acquaroli, in tarda serata, a rispondere attraverso Facebook con un post breve e conciso, all’interrogativo che tanti marchigiani si sono posti nell’arco della giornata. Molti speravano di poter contare già domani su un parziale allargamento delle restrizioni previste dalle norme anti contagio. Bisognerà ancora attendere per sapere se effettivamente le Marche potranno tornare in zona gialla ed in quel caso fino a domenica per beneficiare del nuovo regime.

Si attendono infatti per domani (venerdì) i dati della Cabina di regia Cts-ministero della Salute. In base a questi il ministro Roberto Speranza deciderà l’eventuale spostamento di alcuni territori, tra cui appunto le Marche, in fasce di rischio diverse da quelle in cui si trovano ora.

(a.p.)