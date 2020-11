IL BOLLETTINO DEL SERVIZIO SANITA' - Le vittime sono un donna di 69 anni, e due uomini di 72 e 80 anni. Tutti avevano patologie pregresse. In totale 10 i decessi nelle ultime 24 ore

Sono dieci i morti nelle Marche per il Covid nelle ultime 24 ore. Tre di questi sono della provincia di Macerata, si trovavano tutti ricoverati a Civitanova. Salgono a 1.221 le vittime per il Coronavirus nelle Marche, nel 95,4% dei casi si tratta di persone che, secondo il Servizio sanità, avevano delle patologie pregresse. Esattamente come tutti gli ultimi 10 decessi in regione, come riporta il bollettino. Per quanto riguarda la nostra provincia, le vittime sono un uomo di 80 anni di Civitanova, una donna di 69 anni di Fiuminata, e un 72enne di Recanati. In provincia di Ancona due le vittime: un 95enne di Filottrano e una donna di 88 anni di Ancona. In provincia di Ascoli le vittime sono un uomo di 79 anni di Folignano, e un 50enne di Monteprandone. In provincia di Fermo le vittime sono una donna di 69 anni di Sant’Elpidio a Macere e un 79enne di Santa Vittoria in Matenano. In provincia di Pesaro c’è una vittima: si tratta di una donna di 82 anni di Carpegna. L’età media dei morti, dall’inizio della pandemia, è di 81 anni.