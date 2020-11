IL BOLLETTINO del servizio Sanità - In tutta la regione 28 pazienti ricoverati nell'ultimo giorno: 5 in terapia intensiva

Si iniziano a svuotare i pronto soccorso, si inizia a riempire l’ospedale di Camerino e intanto in tutta la regione aumentano i ricoveri. E’ quanto si evince dal secondo bollettino di giornata del servizio Sanità della Regione. Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono state ricoverate 28 persone in più (26 invece i dimessi): 5 in terapia intensiva, 12 in semi-intensiva e 11 nei reparti non intensivi. In totale quindi i ricoveri hanno raggiunto quota 672: 94 in intensiva, 149 in semi-intensiva e 429 nei reparti non intensivi. Quanto alla nostra provincia sono arrivati a 12 le persone ricoverate all’ospedale di Camerino (ieri erano arrivati i primi 5), mentre restano a 63 quelle nel Covid center di Civitanova. A queste si aggiungono i 42 ricoveri all’ex Malattie infettive di Macerata. Nei pronto soccorso del Maceratese ne restano: 11 a Civitanova (stesso dato di ieri) e 6 a Macerata (8 in meno di ieri). In tutte le Marche sono 17.909 gli isolamenti fiduciari, di questi 4.481 sono nel Maceratese (321 i sintomatici).