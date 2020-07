IN BICI - I primi dati diffusi dalla Regione: erogati fondi per oltre un milione di euro, si stanno predisponendo i primi 100 mandati di pagamento da inviare in banca

Con 4157 domande presentate e un contributo residuo da erogare di poco più di 160mila euro, la Regione Marche traccia le prime stime dell’andamento della misura 17 della Piattaforma 210 – Contributi alla mobilità per l’acquisto di bici ed altri veicoli elettrici. I contributi erogati fino a questo momento ammontano a 1.036.080,81 euro e si stanno predisponendo i primi 100 mandati di pagamento da inviare in banca. Nel giro di qualche giorno, in base ai tempi tecnici di accredito dei bonifici, dunque, i primi 100 cittadini vedranno accreditato il contributo regionale sui loro conti. Il servizio Trasporti della Regione ha elaborato i dati pervenuti fino al 30 giugno 2020: a quella data erano stati acquistati 2512 veicoli: 865 nella provincia di Ancona (34,3%), 546 ad Ascoli Piceno (21,74%), 290 a Fermo (11,54%), 454 a Macerata (18,07%, in prima posizione Civitanova con 120 acquisti oltre ai 37 di Tolentino e ai 28 di Corridonia) e 357 a Pesaro Urbino (14,21%, percentuale da considerare in relazione al fatto che dalla misura regionale sono esclusi i comuni di Pesaro, Fano e Urbino, previsti nella misura statale). Sempre alla data del 30 giugno i marchigiani avevano acquistato 715 bici a pedalata assistita (29,85%), 1395 bici tradizionali (58,25%), 1 handbike (0,04%), 4 hoverboard (0,17%), 260 monopattini elettrici (10,86%), 3 monowheel (0,13%), 5 segway (0,21%) e 12 altri veicoli (0,50%) per un totale pari a 2395 nuovi veicoli a cui se ne aggiungono altri 117 di tipo usato ripartiti in 27 bici a pedalata assistita (23,08%) e 90 bici tradizionali (76,92%).