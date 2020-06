IN SELLA - Il freestyler e inviato di Striscia la notizia, sempre in sella alla sua bmx, ha passato il fine settimana nel comune dell'entroterra. Tra selfie a distanza di sicurezza e video sui social, ha sperimentato le piste. Il sindaco Piergentili: «E' la persona giusta»

Vittorio “1000%” Brumotti superstar a Sarnano. Il celebre freestyler e inviato di Striscia la notizia, sempre in sella alla sua bmx, ha passato il fine settimana nel borgo e nel bike park di Sassotetto in vista dell’apertura delle nuove piste. Brumotti, che sarà testimonial del bike park fino all’agosto 2021, ha girato dei video sia nella struttura che nel centro storico. Il materiale verrà utilizzato nelle prossime campagne di promozione dell’area. «È stato un bellissimo fine settimana, Brumotti ha attirato tante persone nel parco e nel centro storico – commenta il sindaco di Sarnano, Luca Piergentili -. Brumotti è una persona straordinaria, che capisce esattamente le esigenze di un territorio, anche a livello commerciale. Ha ormai occhio clinico per capire quali scorci e quali immagini sono più interessanti a livello turistico. Oltre a questo è molto gentile e ha concesso selfie a tutti, ma, ci tengono a sottolineare, sempre chiedendo distanza di sicurezza a tutti. È stato molto attento a questo». Sull’importanza della presenza di un testimonial come Brumotti a Sarnano, il primo cittadino evidenzia che «nonostante non sia testimonial del Comune, Brumotti ha girato molte immagini nel centro storico e questo è importantissimo. In questo momento di crisi, riusciamo a mostrare un territorio bellissimo, unico in tutte le Marche. Sia per il clima che per gli scorci, per la bellezza del centro storico e per le strutture. Brumotti è riuscito a valorizzare questi luoghi, anche grazie alla sua comunicazione con i social. Sul suo profilo Instagram, dove è a contatto con un milione di fan, ha messo molte immagini e video del suo tempo passato a Sarnano, facendo conoscere a molti la storia e il paesaggio di un territorio spesso sottovalutato».

Soddisfazione anche per la società Sassotetto srl, gestore del bike park Mille700. «È stata una festa di inizio e collaudo straordinaria con un grande afflusso inaspettato di persone. Vorrei ringraziare tutti, in primis l’amico Vittorio Brumotti che con il suo staff sono stati questi giorni con noi, ha provato i nostri percorsi in pista e fuori pista, si è innamorato del nostro progetto e di Sarnano e ha deciso di essere in nostro testimonial per lungo tempo, faremo grandi cose con lui. Un grazie anche a tutte le persone che oggi sono state nel nostro comprensorio, i gestori delle nostre 3 baite e un ringraziamento particolare a tutti i collaboratori, dipendenti, guide e istruttori che hanno dato il loro fondamentale contributo. Un grazie anche a chi ci critica perché è un grande stimolo a fare sempre meglio. Cresceremo insieme a tutti voi, con tantissime novità».

(Leo. Gi.)