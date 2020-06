TREIA - Sul palco della Megi’s Area le due serate di spettacoli dal vivo, format con la regia di Eclissi Eventi, che hanno visto come protagonisti 40 artisti marchigiani. Lanciati i nuovi siti a loro dedicati

Con una forte emozione i 40 artisti marchigiani protagonisti di “RicominciArte” sono saliti di nuovo sul palco. Un grande show di due serate per dare un forte segnale alla ripartenza del comparto dello spettacolo. Con il bacio al palco si sono accesi i riflettori sul format andato in scena alla Megi’s Area di Passo di Treia con la regia di Eclissi Eventi. Ieri la seconda serata, andata in scena nel giorno in cui a Roma molti artisti hanno partecipato alla Manifestazione nazionale dello spettacolo e della cultura.

«Per la ripartenza degli spettacoli dal vivo è fondamentale che ci siano interesse e aiuti concreti verso gli artisti marchigiani: che siano loro la prima scelta come protagonisti di grandi eventi nel territorio. Diamo precedenza e valore ai tanti artisti marchigiani – afferma Roberto Rossi, titolare di Eclissi Eventi – Con un messaggio corale, abbiamo voluto lanciare un appello alle istituzioni: è possibile ripartire e il format RicominciArte, che segue tutte le norme vigenti in atto ed è replicabile in tutto, è un esempio». Proprio dal palco di Passo di Treia è stato lanciato il nuovo progetto per unire gli artisti dello spettacolo delle Marche.

«Il nuovo progetto è una piattaforma dal quale poter scegliere i tanti artisti delle Marche. Si tratta del sito internet www.artistimarchigiani.it (e quindi anche www.artistimarchigiani.com) che ha l’obiettivo di raggruppare gli artisti della regione e dare loro la visibilità che meritano. Abbiamo dei talenti eccezionali e purtroppo non sempre sono valorizzati – continua Roberto Rossi – I siti saranno presto online». Questi gli artisti protagonisti di RicominciArte, presentati da Daniela Gurini e David Romano: Lucio Matricardi, Diego Mercuri, Capabrò, Chicca Sciarresi, XGiove, Doralia Tomassetti, David Uncini & l’attore Antonio Cuccaro, Incontri d’Opera, Matteo Greco, Stefano Tosoni, Mirco Abbruzzetti, Antonio Lucarini, Gian Paolo Valentini & Elena Fioretti, Duo-Deno, Lando e Dino, I ‘rmasti. A vincere sono state le emozioni e la professionalità di tutti gli addetti al settore: dai tecnici, agli organizzatori agli artisti. Tutti coloro che hanno preso parte a RicominciArte hanno lavorato gratuitamente. Un grazie, da parte di Eclissi Eventi ai partner: CiaoTickets, Fifa Security, Tonico Service, Comunicare Eventi, Radio Linea N.1, A Sound Service, Sebach-Italspurgo, Miconi Maurizio Noleggi, Megi’s Area.

(foto di Franco Tomassini)