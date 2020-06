RIPRESA - Il governatore Ceriscioli ha firmato questa sera il documento: domani diverse riaperture

Il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha firmato oggi il decreto che consente la ripartenza di cerimonie, sagre e fiere locali, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, strutture termali e centri benessere, congressi e grandi Eventi Fieristici, discoteche nel pieno rispetto delle seguenti.

La ripresa di cerimonie, sagre e fiere locali e la riapertura di sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse è fissata per domani, martedì 16 giugno. Congressi, grandi Eventi Fieristici e discoteche torneranno a partire da venerdì 19 giugno (il Governo aveva posticipato l’apertura al 14 luglio).

Tutte le attività dovranno rispettare le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta dell’11 giugno 2020 che sono indicate all’interno del decreto e riportate in Gazzetta ufficiale.