IL REPORT riguarda le persone decedute nelle ultime 24 ore. Al momento non è stato ancora inserito Marino Menghini, 98enne di Recanati, deceduto oggi

Gores, non ci sono stati morti nelle ultime 24 ore nelle Marche: il dato riguarda i pazienti con diagnosi di positività al Coronavirus confermata. Un dato che deve ancora essere aggiornato, almeno per quanto riguarda l’ennesimo morto a Recanati: nella città leopardiana si è spento Marino Menghini, 98 anni. Si tratta dell’undicesima vittima della casa di riposo. Finora nelle Marche, secondo i dati forniti dal Gores (non conteggiando ancora Menghini) sono stati 996 i morti a causa del Coronavirus. L’età media è di 80,5 anni e nel 94,8% dei casi si tratta di persone che avevano patologie pregresse. Nell’ultimo periodo è la terza volta che non vengono registrati ulteriori decessi in regione.