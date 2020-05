IL BOLLETTINO- Nelle ultime 24 ore esaminati 559 tamponi, positivo lo 0,72%. Pesarese, Anconetano e Ascolano non hanno fatto registrare contagi. Uno è nel Maceratese (in un primo momento il Gores ne indicava due)

Sono quattro i nuovi casi di coronavirus nelle Marche, a fronte di 559 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. Di questi uno è nel Maceratese (dato corretto dal Gores, che questa mattina indicava due casi), uno nel Fermano e l’altro fuori regione. Sono quindi tre su cinque le province che hanno fatto registrare zero nuovi contagi, per la prima volta dall’emergenza c’è il Pesarese. L’incidenza giornaliera dei positivi sui test analizzati è dello 0,72%. Il che indica che siamo a un passo dalla fase zero. In totale i contagi in regione salgono a 6.701 su 60.232 tamponi esaminati fino ad oggi, un’incidenza complessiva dell’11,13%.

Divisi per provincia, i dati vedono Macerata con un caso in più rispetto a ieri (1.114), idem quella di Fermo (465), e quella di Ancona (1.863). Nessun caso, per la prima volta, in provincia di Pesaro: 2.738 i contagi. Anche in provincia di Ascoli non ci sono stati nuovi casi. Restano 15 le persone ricoverate in terapia intensiva e 42 in post acuzie. I dimessi e guariti salgono a 3.995 (ieri erano 3.939). Sono 190 in meno, rispetto a ieri, le persone in quarantena nelle Marche: 3.771, di cui 685 in provincia di Macerata.