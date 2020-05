IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore sono 20 in tutta la regione le persone risultate positive. Stabile l'incidenza giornaliera e quella complessiva. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 20

Sono 20 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche sui 865 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. Nel Pesarese 15, due nel Maceratese, uno nell’Anconetano, zero nel Fermano e nell’Ascolano e due fuori regione. A comunicarlo il Gores nel primo bollettino di giornata. Prosegue la fase di controllo, l’incidenza giornaliera dei positivi sul totale dei test svolti è oggi al 2,31% contro lo 2,57% di ieri. In totale nelle Marche sono 6.588 i contagiati su 52.041 esami analizzati per una percentuale complessiva dei test positivi sul totale degli effettuati del 12,66% (ieri era al 12,83%). Salgono di oltre duecento le persone che sono guarite o sono state dimesse nelle Marche da ieri: sono 213 in un solo giorno. Nel complesso sono 2604 mentre ieri erano 2.391. Per quanto riguarda le persone che si trovano ricoverate in terapia intensiva oggi sono 20, quattro in meno rispetto a ieri. Le persone in area post acuzie sono 53, quattro in più di ieri. Le persone che si trovano in quarantena nelle Marche sono 5.667, di queste 842 si trovano in provincia di Macerata.