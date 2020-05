Familiari e contatti dei positivi,

tamponi anche se asintomatici:

«Così conteniamo il contagio nella fase 2»

L'ANNUNCIO del Gores - Nelle ultime 24 ore sono 1.367 gli esami analizzati, 40 i nuovi casi nelle Marche di cui 11 nel Maceratese. «Il dato in valore assoluto è più alto rispetto a quelli dei giorni precedenti poiché include una serie di pazienti già in quarantena nelle province di Pesaro e di Macerata, ai quali è stato effettuato il test per la diagnosi definitiva»

10 Maggio 2020 - Ore 11:06 - caricamento letture

