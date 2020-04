IL BOLLETTINO Gores - In regione sono 4.341 i positivi su 14.472 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore calata ancora la curva dei contagi. Nel Maceratese 37 casi in più. Crescono le persone ricoverate in area post critica

Altre 111 persone positive al coronavirus nelle Marche. Lo comunica il Gores nel bollettino relativo ai risultati degli ultimi 794 tamponi effettuati in regione. Il rapporto tra tamponi e positivi scende ancora: circa il 14 percento contro il 17 percento di ieri (leggi l’articolo). In totale in Regione a oggi sono stati effettuati 14.472 tamponi, di cui 4.341 positivi.

Sono 270 le persone tra dimesse e guari in regione (dato che il Gores da oggi riporta insieme – ieri il dato scorporato delle persone guarite indicava che erano 42). In ricoverata in area post critica sono 164 (dieci in più di ieri) mentre in terapia intensiva ci sono 153 persone. Per quanto riguarda i contagi, nella provincia di Macerata sono 598 le persone che hanno contratto il Coronavirus (37 in più di ieri). In quella di Ancona sono 1290 (ieri erano 1263), in quella di Pesaro sono 1820 (ieri 1786), in quella di Ascoli sono 233 (ieri 232). Le persone in isolamento sono 7335 nelle Marche, di queste sono 1097 in provincia di Macerata.

LA TABELLA DEL GORES