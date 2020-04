I DATI ELABORATI dalla Protezione civile - Nella nostra regione 233 casi e 33 morti ogni 100mila abitanti. Siamo sesti nel Paese invece quanto a ricoveri totali e pazienti in terapia intensiva. Guarda i grafici realizzati da Cronache Maceratesi

Le Marche sono la quinta regione in Italia per numero di decessi e di pazienti positivi al Coronavirus e la sesta per ricoveri in ospedale e in terapia intensiva. E’ quanto si evince dalla elaborazione dei dati del Dipartimento della Protezione civile nazionale, comunicati alle 17 di ieri.

POSITIVI – Secondo i calcoli della Protezione civile le Marche hanno 233 positivi ogni 100mila abitanti, un dato che le colloca al quinto posto in Italia. Al primo la Valle D’Aosta (442), poi la provincia di Trento (293), Emilia Romagna (265) e Lombardia (257). Chiude la Sicilia con 32. Secondo l’ultimo aggiornamento di oggi del Gores i casi positivi in regione sono saliti a 4.230.

RICOVERI – In questo caso la nostra regione è al sesto posto in Italia con poco più di 64 ricoverati per Covid-19 ogni 100mila abitanti. Al primo posto qui troviamo la Lombardia (116), poi l’Emilia Romagna (88), Piemonte (77), Liguria (72), Valle d’Aosta (67). Chiude la Basilicata con poco meno di 7 ricoverati ogni 100mila abitanti. Secondo l’ultimo aggiornamento del Gores di oggi sono 1.140 le persone ricoverate nelle Marche per Covid-19.

PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA – Anche qui le Marche si collocano al sesto posto in Italia con poco meno di 11 persone ricoverate in terapia intensiva su 100mila abitanti. In testa la Valle d’Aosta (19), la provincia di Trento (14), Lombardia (13), la provincia di Bolzano (11), Liguria (11). Chiude la Calabria con poco meno di un paziente in terapia intensiva ogni 100mila abitanti. Secondo l’ultimo aggiornamento del Gores di oggi sono 158 le i pazienti in terapia intensiva ricoverati nelle Marche.

DECESSI – Le Marche hanno quasi 33 morti ogni 100mila abitanti e si collocano al quinto posto in Italia appunto: dietro Lombardia (79), Valle d’Aosta (50), Emilia Romagna (40) e la provincia autonoma di Trento (34). Chiude la Basilicata con poco meno di due morti ogni 100mila abitanti. Nella nostra regione poi in base all’ultimo aggiornamento del Gores i morti totali ieri alle 19 erano 557.