IL BOLLETINO del Gores - Sale a 503 la conta totale dei morti in regione dall'inizio della pandemia, 62 nella nostra provincia, tra questi c'è la 90enne Marcella Petrelli, di Porto Recanati

Nello specifico ad oggi sono 294 le vittime nel Pesarese, 101 nell’Anconetano, 62 nel Maceratese, 37 nel Fermano, 4 nell’Ascolano, più cinque residenti fuori regione. Sono otto gli ultimi decessi registrati dal Gores in provincia. Tra questi c’è Marcella Petrelli, 90 anni, di Porto Recanati. La donna si è spenta ieri a causa del Coronavirus. Si tratta della quinta persona deceduta a causa del Coronavirus nella città rivierasca. Oltre a lei, il Gores riporta che sono morti, come riferito in articoli a parte, il 75enne Gabriele Foresi di Morrovalle, la novantenne Ada Sabbatini, di Civitanova, Barbara Bianchi, 79, di Recanati, Carla Boarelli, 68, di Matelica. A questi si aggiungono un 90enne di Civitanova, Claudio Bossoletti, morto a Villa Pini, una 85enne di Recanati, il 78enne di Potenza Picena Arnaldo Cingolani.

