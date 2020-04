IL GORES ha comunicato le ultime persone scomparse. Tra queste Paolo Pettinari, treiese, e un 81enne di Esanatoglia, Alberto Tritarelli. Si è spento oggi anche Mario Paoletti, 94enne di Recanati

Muore a 72 anni un anziano di Treia. Si tratta di Paolo Pettinari. L’uomo era ricoverato dallo scorso 18 marzo e si è spento all’ospedale di Civitanova. Anche la moglie è ricoverata a causa del Covid-19 e si trova invece all’ospedale di Camerino.

Prima di andare in pensione aveva lavorato come meccanico e in una azienda agricola. Lascia due figli, Michele e Raffaele, carabiniere in servizio a Macerata. In provincia è morto anche un 81enne di Esanatoglia, secondo i dati riferiti dal Gores questo pomeriggio. Si tratta di Alberto Tritarelli, originario di Esanatoglia, anche se da molti anni viveva a Fabriano, dove abita il figlio, Maurizio. Nel comune del Maceratese aveva ancora una casa e tornava spesso. Domani mattina la tumulazione al cimitero di Esanatoglia. «Era amico di tutti, e anche se non viveva nel nostro comune da anni era un esanatogliese a tutti gli effetti. Prima di andare in pensione faceva l’autista degli autobus» lo ricorda il sindaco, Luigi Nazzareno Bartocci. Oggi sono 17 le persone morte nelle Marche (ieri erano stati 31). Di queste nove a Pesaro, due a Macerata, tre a Fermo, uno ad Ascoli e due ad Ancona. Sono 574 i deceduti in regione dall’inizio dell’epidemia. Nel 94,6% dei casi sono persone con patologie pregresse e hanno una età media di 79,9 anni.

A Loreto sempre oggi si è spento a 94 anni Mario Paoletti, 94enne di Recanati, ospite della casa per anziani l’Oasi. È morto all’Inrca di Ancona dove era ricoverato dopo un primo trasporto all’ospedale di Osimo per un caduta. All’Inrca, visto che mostrava sintomi influenzali è stato poi sottoposto al tampone ed è risultato positivo al Coronavirus. Paoletti aveva lavorato come muratore e poi era stato bidello della scuola elementare Beniamino Gigli. Vedovo, lascia due figli.

(servizio in aggiornamento)