CIVITANOVA - Il dottor Mauro Proietti Pannunzi, anestesista, rivendica il ruolo della clinica privata nell'emergenza. «Stiamo facendo sanità pubblica, i pazienti non pagano nulla per quello che ricevono. E abbiamo la stessa difficoltà dei nostri colleghi del pubblico che sentiamo ora più vicini che mai»

di Alessandra Pierini

«In provincia di Macerata c’è un quarto ospedale Covid. Siamo noi di Villa Pini a Civitanova». A dirlo, con orgoglio, è Mauro Proietti Pannunzi il quale, oltre a essere presidente della Croce Verde di Macerata lavora nella clinica come anestesista. «Ieri le forze dell’ordine non sono venute a cantare l’inno di Mameli da noi, non è assolutamente una critica, non è questo il momento ma mi sembra giusto far sapere che anche noi siamo in prima linea. Non siamo quelli che fanno tette, nasi e sederi, come vorrebbero farci apparire».

Pannunzi sottolinea i problemi con cui la clinica si trova a fare i conti tutti i giorni: «Abbiamo attualmente 58 pazienti Covid ma in breve arriveremo ai 70 per cui abbiamo dato disponibilità. Anche noi facciamo i conti con le carenze di organico. I medici sono pochi, in 3 assistono un reparto di pazienti non critici, noi 7 anestesisti, di notte facciamo la guardia per tutti i pazienti Covid. Conosco personalmente il dottor Massimo Chiarello, (tornato a lavoro a Camerino nonostante il pensionamento ndr) ottimo professionista ma mi permetto di dire che nel nostro gruppo abbiamo colleghi libero professionisti e nessuno di loro si è tirato indietro. Potevano starsene a casa ma non l’hanno fatto. Tra questi Mauro Perugini, Alberto Giammarini e io stesso che ho 68 anni. Invece siamo tutti qui e lavoriamo quando potevamo tranquillamente dire no».

Il medico maceratese plaude a tutto il personale della clinica: «Abbiamo infermieri straordinari, come gli oss, una direttrice sanitaria Nicoletta Damiani che ci dovrebbero invidiare in molti per come sta tenendo in piedi l’organizzazione con tenacia. Esistiamo pure noi – aggiunge – facciamo alta chirurgia, assistiamo pazienti difficili, non siamo una riserva indiana dove la gente pensa solo a guadagnare. Facciamo 5mila interventi l’anno e nonostante sia un ospedale privato siamo anche noi sanità pubblica perché qui non si paga nulla. Essendo parte della sanità pubblica noi facciamo il nostro dovere e in questo momento sentiamo i nostri colleghi del pubblico particolarmente vicini».

Pannunzi rivendica l’importanza della scelta del gruppo Kos, proprietario di Villa Pini, di accogliere i malati Covid. «Siamo l’unica casa di cura delle Marche che ha accettato di prendere pazienti Covid. Lo trovo doveroso per tutti quelli che continuano a mandare avanti la struttura. Abbiamo anche una quarantina di pazienti “normali”, abbiamo accolto l’evacuazione degli ospedali di Civitanova e San Severino. E’ giusto che si sappia».