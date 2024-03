(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

Il Comune dona un’area all’associazione Mutilati e invalidi di guerra un’area per la realizzazione di un Palazzo per l’associazione. Avvenne nel 1936. Allora l’appaltatore Carpineti prese visione del progetto e accettò l’appalto per la demolizione dei fabbricati già esistenti e costruire i nuovi. Proprio l’atto dell’appaltatorviene riportato nella puntata di oggi di Maceratando, il podcast domenicale a cura di Roberto Cherubini.

Si parla anche dell’inaugurazione nel 1936 del cinema Rex nella galleria di Palazzo degli Studi. Luogo molto apprezzato dai maceratesi e diventato allora punto di ritrovo. Per finire l’episodio che spiega come mai le Terme furono acquistate dal Comune e annesse alla biblioteca Mozzi Borgetti.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.