Una entusiasmante notturna di pugilato andata in “scena” allo Sferisterio a settembre del 1934 è l’oggetto di un episodio della puntata di oggi di Maceratando, il podcast domenicale curato da Roberto Cherubini.

«Durante e dopo la «notturna» – raccontano le cronache dell’epoca – i più lusinghieri giudizi sono stati espressi dal numeroso pubblico che affollava lo Sferisterio. Mai abbiamo sentito tanta unanimità di consensi, mai si è tifato di più. Questo sport bello e maschio ha definitivamente conquistato l’animo degli sportivi maceratesi che stanno trovando in esso quelle soddisfazioni che altri sport, più popolari, non seppero dare loro».

Nella puntata di oggi si parla anche dell’inaugurazione della mensa degli studenti nella trattoria “Amatore” e del furioso incendio che il 2 giugno del 1935 distrusse il Politeama Piccinini.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.