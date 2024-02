di Mattia Nepa

La capolista era chiamata a vincere e così è stato. Termina 2-1 per gli ospiti l’incontro del Tamburrini tra Montegiorgio e Civitanovese, compagini che lottano per obiettivi completamente opposti. Spietato l’undici rossoblu che apre e chiude i giochi nei primi quarantacinque minuti. Subito Spagna e poi Strupsceki rispondono al Montefano (restano due i punti di vantaggio sui viola). Il Montegiorgio nel proprio momento migliore prende il gol del raddoppio e non ha le forze per impensierire la squadra di mister Alfonsi. Il gol di capitan Albanesi (su rigore) arriva troppo tardi.

La prima della classe arriva al Tamburrini senza Ballanti, pedina fondamentale della corazzata di Alfonsi. Sarà l’esperto De Vito a sostituirlo e a fare coppia con Passalacqua. Parte subito forte la capolista che vuole imporre il proprio dominio senza lasciare respiro al Montegiorgio. Questa partenza aggressiva, dopo appena due minuti di gioco, trova subito i suoi frutti: una grande imbucata di Pasqualini trova Spagna all’interno dell’area di rigore, stop e sinistro letale che trafigge l’incolpevole Forconesi.

Passano cinque minuti e gli ospiti provano a raddoppiare: una punizione laterale battuta da Strupsceki trova Passalacqua che di sinistro al volo non inquadra la porta. È il 14esimo e un cross di Pasqualini trova Buonavoglia sul secondo palo, sponda al centro che non trova nessuno, la retroguardia locale respinge corto, Ruggeri dal limite si fa trovare pronto e con un destro al volo prova a impensierire l’estremo difensore di casa. Palla fuori di poco. Ancora Civitanovese: allo scoccare del quarto d’ora doppia gigante occasione. Spagna trova Buonavoglia in area di rigore che calcia al volo, grande risposta di Forconesi, sulla respinta ci prova Brunet di testa, Forconesi ancora blocca senza ulteriori patemi.

Dopo ben quindici minuti di sofferenza mister Vagnoni decide di cambiare assetto tattico forse per dare una maggiore copertura. Da un 4-3-3 si è passati ad un 3-5-2 con Marcattili e Verdesi quinti di centrocampo. La Civitanovese risente il cambio tattico e il Montegiorgio guadagna sempre più campo.

Azioni manovrate ma mal concluse non permettono ai locali di impensierire Testa. Al 30esimo però ci sarebbe l’occasione per riaprire la partita: una punizione di Zancocchia battuta sul secondo palo, sponda di Greco che trova Rossini che buca Testa ma è tutto inutile, il gol viene annullato per fuorigioco, vibranti le proteste dei locali. Al 36esimo la Civitanovese in contropiede spreca un’occasione d’oro: Strupsceki, lanciato perfettamente da Spagna, si invola contro Forconesi ma non riesce a batterlo. Gli ospiti provano ancora a raddoppiare ma è sempre Forconesi a dire di no: Brunet serve Spagna che di sinistro prova a replicare il gol del vantaggio ma il tentativo è vano.

Al 41esimo, però, il gol del doppio vantaggio arriva. Un calcio d’angolo battuto magistralmente da Buonavoglia trova Spagna sul primo palo, la spizzata è per Strupsceki che da due passi incorna in rete. Ora il Montegiorgio è visibilmente scosso e la Civitanovese prova a dilagare ma è il solito Forconesi a tenere in vita i locali con un doppio difficoltoso intervento, prima sul solito Spagna e poi su Brunet. Allo scoccare del secondo minuto di recupero un gran cross di Valentini trova Brunet al centro, è il palo questa volta a dire di no al centravanti argentino. La prima frazione termina quindi sul doppio vantaggio ospite.

La prima occasione della seconda frazione è targata Montegiorgio: Albanesi trova Verdesi che calcia col destro a incrociare, Testa para e sulla respinta la retroguardia ospite si fa trovare pronta e sventa il pericolo. Al 63esimo è ancora il solito Forconesi a dire di no: ottima parata su Brunet che al volo calcia di destro ma non riesce ad angolare. A circa venti minuti dall’inizio della seconda frazione Spagna si divora il gol del 3 a 0: un lancio di Domizi mette in difficoltà Rossini che svirgola e lancia il nove rossoblu a tu per tu con Forconesi, il pallonetto non inquadra la porta. Mancano quindici minuti al termine dell’incontro ma è sempre la Civitanovese a rendersi pericolosa: Pasqualini sovrappone sulla sinistra e crossa al centro, la palla calibrata leggermente male sbatte sulla parte alta della traversa e termina fuori.

Il Montegiorgio non riesce a riaprire la partita fino all’87esimo quando un sinistro strepitoso di Zancocchia colpisce il palo, la palla rimane in area e su una mischia l’arbitro segnala rigore per i locali. Albanesi batte magistralmente e batte Testa, ma il gol arriva troppo tardi e la partita termina senza ulteriori sussulti.

Il tabellino:

MONTEGIORGIO (4-3-3): Forconesi 7; Cobo 5.5 (17′ s.t. Flaiani 6); Greco 5.5; Rossini 5.5; Marcattili 5.5 (27′ s.t. Monterotti 6); Zancocchia 6; Lombardi 5.5 (14′ s.t. Milozzi 6); Albanesi 6; Verdesi 5.5; Zira 6; Giri 5.5. A disp.: Traini, Maranesi, Rosa Gastaldo, Capparuccini, Morelli, Vignaroli. All.: Vagnoni

CIVITANOVESE (4-4-2): Testa 6.5; Valentin 6.5 (40′ s.t. Cosignani s.v.); De Vito 6.5; Passalacqua 7; Pasqualini 6.5; Strupsceki 7 (17′ s.t. Becker 6); Ruggeri 6.5 (48′ s.t. Giordani s.v.); Domizi 7; Buonavoglia 6.5; Brunet; Spagna 7 (33′ s.t. Ercoli 6). A disp.: Cannella, Candia, Ballanti, Visciano, Verini. All.: Alfonsi

TERNA ARBITRALE: Riccardo Latuga di Pesaro (Beldomenico di Jesi – Sannucci di Macerata)

RETI: 2′ p.t. Spagna, 41′ p.t Strupsceki, 43′ s.t. Albanesi (R).

NOTE: 300 spettatori circa. Ammoniti: Pasqualini, Valentin, Passalacqua, Greco. Angoli: 3 – 7. Recupero: 9′ (3′ + 6′).