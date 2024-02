di Andrea Cesca

La Civitanovese allunga nuovamente in vetta alla classifica. La squadra di Sante Alfonsi si aggiudica il testa-coda con l’Atletico Azzurra Colli e porta a +3 il vantaggio su K Sport Montecchio Gallo e Montegranaro, seconde forze del girone. Le reti che decidono l’incontro, realizzate entrambe nel secondo tempo, portano la firma dell’argentino Becker e di Spagna.

E’ stata una partita giocata a viso aperto dall’Azzurra Colli che ha avuto le sue buone occasioni per andare a rete ma non le ha concretizzate. Dopo una rete annullata a Spagna i rossoblù trovano il gol con Becker in apertura di ripresa, anche Petrucci si vede annullare una rete e poi, al quarto minuto di recupero, il numero 7 sciupa la palla del pareggio: sul ribaltamento di fronte Spagna mette al sicuro il risultato poi va a fare festa con i compagni di squadra sotto agli ultras. La classifica a dieci giornate dal termine resta cortissima, nelle prime cinque posizioni ci sono Civitanovese 36 punti, K Sport Montecchio Gallo e Montegranaro 33, Chiesanuova e Montefano 32. Domenica prossima per la squadra di Alfonsi c’è la trasferta di Urbania.

Nella Civitanovese sono assenti per infortunio Paolucci, Visciano e Bagnolo, non c’è lo squalificato Passalacqua, tornano a disposizione Domizi e De Vito, non è stato definito il tesseramento dell’argentino Verini. I rossoblù sono ancora in emergenza, ma Sante Alfonsi ha chiesto i tre punti, anche a discapito del bel gioco, riscattare la sconfitta nel derby è la priorità. Nel 4-4-2 disegnato dal tecnico sambenedettese Ruggeri torna a fare il difensore centrale, Ercoli affianca Domizi a centrocampo, Spagna fa coppia con Brunet in attacco. La fascia di capitano viene affidata a Ballanti. L’Atletico Azzurra Colli in maglia rossoblu arriva al Polisportivo con una sola vittoria al proprio attivo, appena sette le reti messe a segno dopo venti giornate, mister Morelli (terzo allenatore della stagione dopo Stallone e Amadio) deve fare a meno di Gabrielli, Crementi e Scartozzi.

Ci sarebbero i presupposti per fare un solo boccone dell’avversario (visti i numeri) la partenza dei padroni di casa è promettente, dopo 11’ Spagna ribadisce in rete la corta respinta di Castelletti su Buonavoglia, l’assistente sotto la gradinata segnala la posizione di fuorigioco dell’attaccante. L’Azzurra Colli scesa in campo senza timori reverenziali si fa vedere in avanti con Del Marro, poi al 19’ Testa anticipa in uscita Petrucci. La squadra ospite guadagna metri, al 28’ Fazzini entra in area sulla destra, si accentra, il sinistro scagliato in equilibrio precario sfiora la traversa. Ci provano Petrucci e Spagna ma le conclusioni sono imprecise, il destro di Becker invece viene deviato in angolo da un difensore. Al 40’ una gomitata sul volto di Canestrelli su Domizi viene sanzionata con il cartellino giallo, intervengono i sanitari, il numero 8 della Civitanovese riprende il gioco con una vistosa fasciatura alla testa. Prima del riposo Spagna duetta con Buonavoglia, il sinistro da posizione defilata viene parato da Castelletti.

L’Azzurra Colli opera due sostituzioni in avvio di ripresa, i neo entrati si rendono subito pericolosi, Albanesi sfiora il palo al 48’, Romanazzi al 50’ calcia forte ma centrale, Testa ribatte con i pugni. Sul capovolgimento di fronte Spagna costringe Castelletti in calcio d’angolo. Un colpo da biliardo di Becker sblocca il risultato al 52’: Buonavoglia lavora una buona palla sulla destra, rientra e serve al centro il numero 10, il tocco di prima intenzione dell’argentino si insacca a fil di palo, alla sinistra del portiere. La Civitanovese potrebbe raddoppiare pochi minuti dopo, al 57’ Spagna guadagna il fondo e serve l’assist per Buonavoglia che a pochi passi dalla porta cicca il pallone.

L’Azzurra colli non demorde, un cross dalla sinistra di Romanazzo attraversa pericolosamente l’area di rigore, sugli sviluppi dell’azione Petrucci mette alle spalle di Testa, la rete viene annullata per fuorigioco. La Civitanovese potrebbe mettere una seria ipoteca sul risultato, al 72’ Brunet temporeggia su una ripartenza poi calcia forte, respinge il portiere. L’Atletico va pericolosamente alla conclusione con Rossi al 78’, allo scadere del 90’ Brunet calcia alle stelle l’assist di Spagna. Petrucci fa correre qualche brivido ai tifosi della Civitanovese al 94’ quando non inquadra la porta da buona posizione, sul ribaltamento di fronte Brunet innesca Spagna, il numero 9 dei rossoblu scaraventa la palla sotto l’incrocio dei pali e chiude la contesa: al Polisportivo finisce 2-0 per i rossoblu

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-4-2): Testa 6,5; Pasqualini 6, Ballanti 6, Ruggeri 6, Cosignani 6 (21’ st Mangiacapre 6); Buonavoglia 6,5 (26’ st Strupsceki ng), Ercoli 6 (31’ st Franco ng), Domizi 7, Becker 7 (21’ st Candia 6); Spagna 7, Brunet 5,5. A disp.: Cannella, Giordani, De Vito, Guedak, Daniele. All. Alfonsi

ATLETICO AZZURRA COLLI (4-4-2): Castelletti 6; Spadoni 6, Sosi 6, Filipponi ng (22’ pt. Aliffi 6), Vallorani 6,5 (42’ st Da Costa ng); Fazzini 6,5, Canestrelli 5,5 (1’ st Romanazzo 6), Rossi 6, Del Marro 5,5 (1’ st Albanesi 6); Petrucci 6, Filiaggi 5,5 (31’ st Gesuè ng). A disp.: Tirelli, Acciarri, Cancrini. All. Morelli.

TERNA ARBITRALE: Matteo Pigliacampo di Pesaro (assistenti Busilacchi e Di Tella di Ancona)

RETI: st. 7’ Becker (C), 50’ Spagna (C)

NOTE: spettatori 500 circa. Calci d’angolo 6 a 5. Ammonito Beecker. Recupero: 10’ (4’+6’).