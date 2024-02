La Civitanovese ribalta l’Urbania e consolida il primato. Sotto di una rete, autore Salvi, la squadra di Sante Alfonsi chiude il primo tempo in vantaggio grazie alle segnature di Buonavoglia e Brunet, nella ripresa Spagna su rigore e ancora l’argentino Brunet arrotondano il risultato e servono il poker.

Finisce 4 a 1 per i rossoblu ancora in emergenza a causa delle assenze di Visciano, Paolucci, Bagnolo, Becker e Mangiacapre, ma sempre più consapevoli della propria forza. «Vincendo oggi daremmo un segnale forte al campionato», aveva detto nel pre gara il difensore Pasqualini. A nove giornate dal termine della stagione regolare la Civitanovese comanda la graduatoria con tre punti di vantaggio sul K Sport Montecchio Gallo, l’unica antagonista che riesce a tenere il passo assieme al Montefano (che è distante quattro punti dalla vetta). La sesta vittoria in trasferta fa perdere terreno alle altre inseguitrici, la classifica comincia ad allungarsi, torna a +9 il vantaggio sui cugini rivali di sempre della Maceratese. Domenica prossima al Polisportivo arriverà il Montegranaro (il K Sport Montecchio Gallo sarà di scena all’Helvia Recina di Macerata).

(Segue servizio completo)

Il tabellino:

URBANIA: Urbietis, Aluigi, Salvi, Dal Compare, Marengo (27′ s.t. Giovanelli), Mistura, Catani, Carnesecchi, Nunez, Mangiarotti, Zingaretti (27′ s.t. Cantucci). A disp.: Stafoggia, Antoniucci, Franca, Paszsysnki, Diene, Sema, Giulini. All. Omiccioli.

CIVITANOVESE: Testa, Pasqualini, Cosignani, Ercoli, Ballanti (39′ s.t. Giordani), Passalacqua, Buonavoglia, Domizi, Spagna (29′ s.t. Verini), Strupscheki (26′ s.t. Ruggeri), Brunet. A disp.: Cannella, Candia, De Vito, Guedak, Daniele, Franco. All. Alfonsi.

TERNA ARBITRALE: Francesco Pio Sarcina di Barletta (assistenti Longarini e Illuminati di Macerata).

RETI: 22’p.t. Salvi, 24’p.t. Buonavoglia, 37’p.t. e 15’s.t. Brunet, 10’s.t. Spagna (rig.)

NOTE: ammoniti Alfonsi, Carnesecchi, Ercoli, Zingaretti, Dal Compare, Buonavoglia, Salvi, Cosignani. Espulso: Mistura.