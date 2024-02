di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

La Civitanovese non sfonda il muro del Montegranaro, termina in parità il big match della 22esima giornata del campionato di Eccellenza.

Al Polisportivo finisce 0 a 0 una partita equilibrata, che la squadra di Sante Alfonsi prova a vincere nelle battute finali. L’occasione più nitida al 72’ su calcio di punizione di Spagna che colpisce la base del palo, schizza sui piedi di Taborda e poi torna sul terreno di gioco, ma nessuno dei compagni di squadra è pronto ad intervenire per la ribattuta. I rischi maggiori la difesa rossoblu li corre con l’ingresso in campo di Tonuzi, lasciato inizialmente in panchina da Marinelli. Ad otto giornate dal termine della stagione regolare la Civitanovese resta in testa alla classifica, in seconda posizione sale il Montefano, perde terreno il K Sport Montecchio Gallo che va ko a Macerata. Il punto non basta al Montegranaro per restare in zona playoff.

Dopo l’infortunio patito nel derby con la Maceratese, che aveva fatto temere un lungo periodo di stop, si rivede in panchina Ivan Visciano, il capitano (in assenza di Paolucci). L’infermeria della Civitanovese non si è svuotata, oltre al già citato Paolucci Sante Alfonsi deve rinunciare a Bagnolo e Becker. Per la partita di cartello con il Montegranaro l’allenatore si affida allo stesso undici che ha vinto ad Urbania. Il Montegranaro è squadra da trasferta, lontano dallo stadio “la Croce” i gialloblu hanno totalizzato più punti. Particolare da non sottovalutare i calzaturieri sono stati gli unici ad aver tolto, seppure temporaneamente, il primato in classifica alla capolista Civitanovese. Mister Marinelli deve rinunciare allo squalificato Ruggeri, protagonista con i colori rossoblù della vittoria nello scorso campionato di Promozione.

Prima della partita i tifosi della Civitanovese si sono dati appuntamento per il pranzo sotto al settore riservato agli ultras, il ricavato sarà utilizzato per sostenere le spese legali dei tifosi diffidati. La partita si accende intorno al quarto d’ora, Strupsceki va per tre volte alla conclusione, in due casi è bravo Taborda a parare, sul terzo la palla sorvola di poco la traversa. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Rozzi al 19’ la difesa della Civitanovese si salva in angolo, poi un colpo di testa di Lattanzi, facile preda di Testa. La partita torna in equilibrio, le occasioni latitano, il Montegranaro a differenza dei padroni di casa si affida al lungo rinvio del portiere per iniziare l’azione, Alfonsi predilige la costruzione dal basso. Sembra di assistere ad una partita a scacchi, con le squadre in attesa dell’errore dell’avversario. Si va all’intervallo senza reti e senza ammoniti.

Un calcio di punizione di Domizi non inquadra la porta, le uniche emozioni di inizio ripresa arrivano via radio, la notizia della terza rete dei cugini rivali della Maceratese sul K Sport Montecchio Gallo non fa felice la tifoseria rossoblu ma la classifica, quella si. Un lampo di Spagna potrebbe sbloccare il risultato, ma la dea bendata volta le spalle all’attaccante, al 72’ il numero 9 calcia una punizione a pelo d’erba, la palla colpisce il palo interno, schizza sui piedi di Taborda poi torna in campo e dove nessuno dei compagni riesce ad intervenire.

L’ingresso di Tonuzi da pericolosità all’attacco del Montegranaro, a dieci minuti dalla fine il neo entrato ruba palla e parte per vie centrali, Testa legge bene il pericolo ed in uscita fuori area evita il peggio. La Civitanovese getta la maschera nell’ultimo quarto d’ora ed inizia ad attaccare con maggiore insistenza ma le idee non sono lucide, Spagna tenta il gol in acrobazia, la rovesciata termina a lato. Domenica prossima trasferta a Montegiorgio per Ballanti e compagni contro un avversario in piena zona playout.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-4-2): Testa 6; Pasqualini 6, Ballanti 6, Passalacqua 6,5, Cosignani 6; Buonavoglia 6, Ercoli 6 (31’ st Ruggeri 6), Domizi 6, Strupsceki 6; Spagna 6, Brunet 5,5. A disp.: Cannella, Candia, Giordani, De Vito, Guedak, Visciano, Verini, Franco. All. Alfonsi.

MONTEGRANARO (4-3-3): Taborda 6; Diouane 6, Zaffagnini 6, Kukic 6, Pagliarini 6; Lattanzi 5,5 (12’ st Malavolta 5,5), Tissone Fernando 6, Rozzi 6 (21’ st Morales 5,5); Perpepaj 5,5 (26’ st Valentini ng), Capponi 6 (16’ st Tonuzi 6), Marilungo 5,5. A disp.: Mallozzi, Tissone Cristian, Foresi, Capodaglio, Jallow. All. Marinelli.

TERNA ARBITRALE: Luca Pasqualini di Macerata (assistenti Paradisi di Pesaro e Morganti di Ascoli Piceno).

NOTE: 1’ di raccoglimento per le vittime dell’incidente sul lavoro a Firenze. Spettatori 600 circa. Ammoniti Capponi, Malavolta, Zaffagnini. Calci d’angolo 5 a 4. Recupero: 5’ (0’+5’).