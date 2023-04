MACERATANDO (seconda puntata) - Tre nuovi episodi da leggere e ascoltare in podcast per conoscere storie, aneddoti e curiosità sul capoluogo. Oltre all'apertura della linea ferroviaria, l'inaugurazione del tiro a segno e la morte di Ireneo Aleandri

L’apertura della linea ferroviaria a Macerata, l’inaugurazione del tiro a segno e la morte di Ireneo Aleandri sono raccontati nei tre nuovi episodi podcast della rubrica domenicale Maceratando curata da Roberto Cherubini.

Il 25 novembre 1884 fu aperta al pubblico la linea Civitanova-Morrovalle-Piediripa (Pausula). All’arrivo del treno delle 10.45 le bande di Pausula, Mogliano e Petriolo suonarono la marcia reale. Alle 3 e 20 partì il treno da Piediripa per Civitanova e i vagoni erano talmente stipati che non ci sarebbe potuto entrare più nessuno.

Il 29 giugno 1884 fu inaugurato il Tiro a Segno Nazionale a Macerata. Furono chiamati i 30 tiratori scelti. Il primo colpo fu sparato dal tenente colonnello comandante del Distretto di Macerata Cavalier Bercellino ed il secondo da Sigismondo Ciccarelli ed entrambi fecero centro.

Il 6 marzo 1885 morì l’ingegnere architetto Ireneo Aleandri all’età di 90 anni. L’ ingegnere Aleandri era un architetto dei più valenti e reputati. Durante l’esposizione Artistica e Industriale di Macerata dell’anno 1879 fu premiato con medaglia d’oro per il disegno dello Sferisterio.

