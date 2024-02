Nuovo ospedale, c’è l’ok dell’Anac e si passa alla fase della pubblicazione del bando. Ad annunciarlo il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli che a dicembre aveva annunciato a Cronache Maceratesi la posa della prima pietra entro la fine del 2024 (leggi l’articolo).

Il primo cittadino spiega che «a seguito del disco verde definitivo dell’Autorità nazionale anticorruzione per l’affidamento della progettazione del nuovo ospedale di Macerata, la Regione predisporrà, a breve, la pubblicazione del bando sulla Gazzetta dell’Unione europea e sul sito della Regione».

C’è poi un altro step, dopo la progettazione «il Comune provvederà all’interlocuzione con i proprietari del terreno per l’acquisizione – ha continuato Parcaroli –. Con l’ok definitivo dell’Anac si conclude la fase propedeutica alla pubblicazione del bando per l’affidamento della progettazione dello studio di fattibilità. Dimostriamo ai maceratesi che siamo in prima linea per difendere gli interessi della città come confermato anche con la sottoscrizione dell’accordo tra Regione, Comune e Ast. Un ringraziamento alla giunta regionale, in particolare all’assessore alla sanità Filippo Saltamartini».