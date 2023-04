MACERATANDO - Storie, aneddoti e curiosità sul capoluogo e dintorni nel nuovo podcast curato da Roberto Cherubini e basato su “La città sul palcoscenico”, un’opera monumentale del compianto Franco Torresi

Curiosità ed eventi storici della città di Macerata diventano un podcast. A guidare questo viaggio sarà Roberto Cherubini, uno degli ideatori del progetto “Maceratando” che “sfoglierà” attraverso una serie di articoli e podcast un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.

Una rubrica che continua la tradizione domenicale di Mario Monachesi che per anni ci ha dilettato con le sue poesie, il dialetto e gli aneddoti della vita contadina e maceratese. Questa nuova rubrica è pensata per accompagnare la comunità di Cronache Maceratesi con le microstorie e le tradizioni locali durante la domenica ma anche per tutta la settimana. Ogni domenica saranno disponibili più episodi che potranno essere letti o ascoltati in podcast.

In particolare questa settimana vi racconteremo quando la luce elettrica è arrivata a Macerata, come era la sanità pubblica nel 1884 e come il teatro fu intitolato a Lauro Rossi.

Se volete ricevere la nuova puntata di Maceratando via whatsapp aggiungete ai vostri contatti il numero +393683174125 e inviate un messaggio per registrarvi al servizio gratuito.

In collaborazione con www.maceratando.com