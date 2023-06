La giunta comunale di Macerata ha approvato nei giorni scorsi, nel corso di una seduta straordinaria che ha visto alcune assenze e assessori in collegamento anche da (molto) remoto, i progetti esecutivi del campo da rugby di Villa Potenza e dell’intervento di valorizzazione dell’area archeologica di Ricina, dell’ampliamento della carreggiata in via dei Velini dall’incrocio con Montanello fino alla frazione di Villa Potenza e della scuola “Enrico Medi” nel quartiere Le Vergini.

La Giunta ha deliberato anche l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione dello stadio Helvia Recina. Gli interventi, per un finanziamento di circa 15 milioni di euro, rientrano nel bando Pnrr sulla Rigenerazione Urbana e nel bando Scuole e andranno a gara entro giugno nel pieno rispetto del programma.

«Un grande lavoro dell’Ufficio Tecnico a cui seguirà quello altrettanto impegnativo dell’Ufficio Gare, con una sinergia operativa che sta consentendo alla città di Macerata di concretizzare tutti i bandi aggiudicati – hanno commentato il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori -. L’Amministrazione prosegue il Programma di investimenti Pnrr con l’attuazione del 100% dei progetti; un modello di governo se si pensa che i dati statistici rilevano percentuali molto basse nel panorama nazionale. Siamo davvero soddisfatti e ringraziamo tutto il personale che si sta adoperando per attrarre sulla città risorse e investimenti».