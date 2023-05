«Il direttore del distretto sanitario di Civitanova, Gianni Turchetti, va in pensione domani 1 giugno, dopo oltre trenta anni di servizio nella nostra azienda sanitaria. Ha preso servizio nel luglio del 1989 come medico dei servizi territoriali della città costiera, divenendo direttore nel 2007». Con queste parole inizia la nota con cui l’Ast di Macerata saluta il medico al suo ultimo giorno di lavoro.

«Nel corso del tempo il distretto si è ingrandito erogando sempre più prestazioni e servizi, i primi tempi in cui lavoravo era un semplice poliambulatorio, ora è un organizzazione complessa a cui afferiscono tutte le attività sanitarie extraospedaliere», dichiara Turchetti.

Il distretto civitanovese, infatti, comprende nove comuni «per un bacino d’utenza di circa 130mila persone ed è composto da cinque poliambulatori, un ospedale di Comunità e una Rsa a gestione diretta a Recanati e altre due Rsa in convenzione, Montecosaro-Santa Maria in Chienti e Villa Margherita di Civitanova – si legge nella nota dell’Ast -. Vi sono inoltre sette residenze protette per un totale di 230 posti letto e su queste strutture il distretto attraverso le proprie equipe multidisciplinari di professionisti esercita tutte le valutazioni relative agli ingressi e alle dimissioni dei pazienti».

«Il Covid ha messo in evidenza l’importanza della medicina territoriale – sottolinea il direttore – capace di dare adeguate e immediate risposte alle richieste di salute che provengono dai cittadini. Non a caso, infatti, molti fondi del Pnrr sono destinati al territorio. Nel nostro distretto è prevista la realizzazione di due case della Comunità, una a Civitanova e l’altra a Recanati, e una centrale operativa territoriale (Cot) all’interno del Poliambulatorio di Civitanova».

«Con il collocamento a riposo del dottor Turchetti se ne va un altro pilastro importante della nostra sanità – commenta la neo direttrice generale dell’Ast, Daniela Corsi – per tutti è stato un professionista competente, generoso e capace di dare risposte e soluzioni ai problemi del suo territorio di riferimento».

Non sono mancati i commenti positivi sul suo operato anche da parte del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica: «Debbo riconoscere al dottor Turchetti un grande pregio oltre alla sua nota competenza professionale, quello di essere stato sempre efficiente e molto collaborativo verso il Comune di Civitanova. Lo conosco da quando ero assessore ai Servizi Sociali e alle Scuole, è stato un direttore di distretto che non si è mai risparmiato e che si è sempre adoperato per risolvere i problemi e le criticità del territorio, venendo incontro alle esigenze dei cittadini. Credo che non sarà facile per chi prenderà il suo posto raccogliere un’eredità così importante».