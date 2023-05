L’Ast Macerata prova a cambiare strategia sul fronte delle assunzioni e passa ai bandi di concorso per la copertura di ruoli a tempo pieno e indeterminato. All’albo pretorio sono appena apparse una serie di determine del commissario straordinario dell’Ast di Macerata Marco Gozzini per l’assunzione appunto a tempo pieno di 35 medici specialisti. Gozzini quindi cerca di rendere più attrattive le procedure di selezione del personale sanitario e lo fa togliendo di mezzo gli incarichi provvisori per massimo un anno. Assunzioni precarie che spesso sono andate deserte, già mancano in generale gli specialisti, figurarsi poi se i pochi disponibili sul mercato rispondono a incarichi di breve termine. Pubblicate nei giorni scorsi le determine, si tratta di attendere poco meno di un mese – il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione ai vari concorsi è fissato per il 16 giugno prossimo – per verificare la risposta.

Intanto arriva un segnale positivo, quello appunto dell’espletamento dei concorsi che toglie di mezzo i dubbi sulla effettiva volontà (o possibilità economica) dell’azienda di invertire la rotta sul fronte dell’occupazione. Intanto è stato anche pubblicato l’avviso per la selezione del direttore della farmacia ospedaliera. Per tornare ai concorsi, sono stati banditi per la ricerca di quattro medici di Ortopedia, otto di Psichiatria, tre di Medicina Interna, uno di Neurologia, quattro di Pediatria, otto di Cardiologia, tre dell’Apparato respiratorio e quattro di Nefrologia. Quelli citati non sono evidentemente gli unici reparti in carenza di organico, intanto però i 35 posti messi a concorso rappresentano un segnale positivo.

(L. Pat.)