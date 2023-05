di Luca Patrassi

Una indagine della Procura di Macerata sulla esternalizzazione di alcune attività del reparto di Anatomia Patologica dell’ospedale di Macerata. Ieri negli uffici del dipartimento Salute della Regione si sono presentati agenti della polizia giudiziaria della Procura di Macerata con il mandato di ottenere gli atti – emerge dalle indagini – che riguarderebbero l’affidamento a un privato delle analisi su alcuni campioni in carico al reparto di Anatomia Patologica.

Giova ricordare come il reparto di Anatomia Patologica negli ultimi due anni abbia vissuto in emergenza per effetto della drammatica carenza di personale medico, carenza che si è risolta soltanto di recente con il ripristino del numero di medici in servizio fino ad alcuni anni fa. Quanto all’ esternalizzazione fu una scelta obbligata dalla carenza di medici nell’organico del reparto che aveva fatto sì che le risposte delle analisi arrivassero a distanza di parecchi mesi dalla richiesta. Una tempistica, quella citata, non ammissibile se si considera Anatomia Patologica svolge un ruolo essenziale nella dinamica ospedaliera. Le analisi sui campioni potrebbero dare infatti responsi negativi ed è quindi vitale sapere, in tempi rapidi, se, se c’è o meno un problema di natura oncologica. Oggi la cronaca registra la visita degli agenti della polizia giudiziaria in Regione per prendere copia degli atti: indagine legata a un fascicolo che non ha indagati per ora, quindi una azione preliminare di verifica della correttezza della procedura utilizzata dall’azienda sanitaria nell’affidamento all’esterno di alcune analisi.