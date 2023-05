Grande successo per l’iniziativa “Carotidi in piazza” di sabato 27 maggio in piazza della Libertà a Macerata, organizzata dalla Uoc di Medicina Interna dell’ospedale in collaborazione con Unimc.

«Abbiamo esaminato ben 444 persone – commenta Roberto Catalini, direttore della Medicina Interna – iniziando un po’ prima dell’orario previsto e finendo quasi alle 19, proprio per venire incontro alle numerose richieste della popolazione. Un riscontro di partecipazione che è andato al di là di ogni nostra più rosea aspettativa. Allo screening hanno partecipato anche il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, il vicesindaco Francesca D’Alessandro e numerosi assessori. Grazie a questa iniziativa sono stati individuati moltissimi casi di aterosclerosi della carotide e sono state date indicazioni su come fare prevenzione. Alcune persone con patologie più avanzate saranno poi richiamate dalla nostra Unità Operativa per approfondimenti in reparto».

Negli accoglienti spazi dell’Infopoint del Comune di Macerata i medici della Medicina del locale nosocomio insieme a giovani sanitari, formatisi nel reparto maceratese, hanno effettuato gli esami ecodoppler grazie ad ecografi di ultima generazione forniti dalla Samsung, supportati dal personale infermieristico. Preziosa è stata la collaborazione dei volontari del Cisom (Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta) che hanno garantito il regolare svolgimento dell’iniziativa, accogliendo e gestendo le persone che si sono sottoposte all’esame.

«Iniziative di screening gratuiti come questa – ha sottolineato Daniela Corsi, sub-commissario sanitario dell’Ast di Macerata- ci dimostrano quanto sia fondamentale fare prevenzione per la salute dei cittadini. Ringrazio il Dott. Catalini per la bella iniziativa, il cui successo dimostra l’importanza del progetto e l’apprezzamento della popolazione. Vorrei mettere in risalto come la sanità pubblica, nonostante le difficoltà in cui versa, è sempre in prima linea per il bene dei pazienti».

«La parola d’ordine è prevenzione – ha affermato l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – gli screening nelle piazze sono il modo migliore per raggiungere il numero maggiore di persone possibile. Per quasi due anni la pandemia ci ha imposto di rallentare, ma siamo ripartiti a pieno ritmo. Il mio ringraziamento va al personale sanitario che si è messo a disposizione per replicare questa bella iniziativa dopo il successo dello scorso anno a Civitanova».