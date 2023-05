Giordano Ripa va in pensione: dal prossimo primo giugno il medico non sarà più in servizio lungo le corsie del reparto di Medicina dell’ospedale di Macerata. Ripa sarà al lavoro ancora per qualche giorno, poi il 31 maggio saluti e fine corsa ospedaliera, dopo 43 anni di contributi, compresi quelli di formazione universitaria e relativa specializzazione.

Il medico maceratese, noto anche per essere un esponente cittadino di Fratelli d’Italia, consigliere comunale delegato alla Sanità nella squadra del primo cittadino Sandro Parcaroli. L’uscita di Giordano Ripa dal reparto di Medicina apre evidentemente un vuoto nell’organico che ci si augura trovi una rapida copertura a beneficio degli utenti e della qualità dei servizi erogati nell’ospedale del capoluogo. Per Ripa dal primo giugno cambia lo scenario professionale che è possibile possa proseguire sotto altre forme mentre resterà inalterato l’impegno in Consiglio comunale.

(l. pat.)