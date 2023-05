La Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche (Lifc Marche), che opera sul territorio da quasi 40 anni a sostegno dei malati di fibrosi cistica, è stata ospite a cena dal Rotary Club Recanati Giacomo Leopardi insieme al Rotaract Loreto, Rotary Club Loreto e al Rotary Club di Civitanova al ristorante Miraconero di Porto Recanati.

Durante la serata, Marcela Fernandez e Andrea Mengucci, rispettivamente socia e presidente della Lifc Marche, hanno ringraziato i rotariani per la donazione di un spirometro per il Centro di Riferimento Regionale per la Fibrosi Cistica a Torrette. Questo strumento è di fondamentale importanza per la valutazione e il monitoraggio della funzionalità respiratoria, in particolare nei malati di fibrosi cistica.

«La fibrosi cistica è una patologia genetica degenerativa che colpisce principalmente i polmoni e riduce progressivamente la funzionalità respiratoria – si legge in una nota degli organizzatori dell’evento. In questi ultimi anni, la disponibilità di alcuni farmaci modulatori ha modificato il declino della funzionalità polmonare migliorando la qualità della vita dei pazienti che presentano le mutazioni genetiche più diffuse. Ciò nonostante, il trapianto di polmone o bipolmonare rappresenta l’unica opzione terapeutica per i pazienti con mutazioni rare e/o che presentano uno stadio avanzato della malattia quando l’insufficienza d’organo diventa irreversibile.

La serata è stata inoltre allietata dai ballerini di tango argentino e dalla testimonianza di Alessandro Gattafoni, malato di fibrosi cistica, che ha ringraziato il Rotary Club dì Civitanova per avergli donato due pagaie nuove che utilizzerà per la sua nuova sfida in kayak “125 Miglia per un Respiro” che si svolgerà a fine giugno nel Mar Tirreno. L’anno scorso, Alessandro ha sfidato il Mar Adriatico e i suoi polmoni per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla fibrosi cistica».