MACERATA - Ordinanza della Polizia locale, sabato 25 febbraio dalle 8.30 alle 19

Sondaggi geologici, chiude temporaneamente la Galleria delle Fonti, sabato 25 febbraio dalle 8.30 alle 19. A stabilirlo un’ordinanza della Polizia locale di Macerata che prevede in Galleria delle Fonti (corsia di marcia Vittime delle Foibe – via Tucci) divieto di transito, con sbarramento, per tutti i veicoli e direzione obbligatoria a destra verso via Fontezucca per tutti i veicoli; in via Dei Velini / borgo Compagnoni (bretella) direzione obbligatoria dritti per gli autocarri che superano 3,5 tonnellate; in via Dei Velini / via Ghino Valenti (rotatoria) divieto di transito con direzione obbligatoria a destra, verso via Ghino. Valenti, per gli autocarri che superano 3,5 tonnellate.