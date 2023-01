SOMMA ALGEBRICA - Sulla sferzata del successo di Treia, arrivato dopo tante delusioni, l’anno scorso la Rata di Trillini diede il via alla serie di vittorie che portarono alla conquista del campionato. Il dilagante successo di ieri avrà un seguito o resterà un episodio bello ma isolato? A deciderlo saranno i prossimi tre turni con Sangiustese, Osimana e Atletico Ascoli

di Enrico Maria Scattolini

SPETTACOLO all’Helvia Recina (+++)!

MACERATESE scatenata (+) contro il Valdichienti, che si era presentato con il biglietto da visita di terza forza del campionato.

VA SOTTOLINEATO come i sangiustesi siano attualmente un po’ sottotono (battuti in casa dall’Urbino all’esordio del girone di andata). Per di più hanno avuto sfortuna nell’azione della rete a freddo subita da De Julis: clamoroso errore in una semplice rimessa in gioco del proprio portiere (-).

TUTTAVIA restano pur sempre una bella realtà (+)..

E’ STATA “RATA 3” a confezionare un match perfetto (+), sull’abbrivio del suddetto vantaggio.

CHE HA SAPUTO trasformare in una “manita” (+) grazie ad un attacco che ha segnato, d’un sol colpo, oltre un terzo di tutti i gol realizzati nelle precedenti sedici partite.

ARRICCHENDO il fin lì misero score casalingo (-) con un punteggio al limite di un set tennistico, che cancella gran parte delle precedenti tribolazioni patite dalla tifoseria.

OVVIAMENTE I MERITI DEI BIANCOROSSI sono stati fondamentali (+). Sia nella loro collegialità, sia individualmente (D’Ercole, Cirulli e Pagliari in primis).

IMPORTANTI però anche le scelte di Amadio (+).

CHE HA AVUTO IL CORAGGIO (+) d’impostare una formazione offensiva laddove il valore degli ospiti avrebbe invece potuto consigliare prudenza.

LIMITATA DALL’ALLENATORE solo alla sostituzione del pur bravo, ma giovane, Santarelli (+) con il più esperto Marani.

DECISIONE che ha avuto come conseguenza l’utilizzo di tre under sul terreno di gioco.

NESSUN DUBBIO per la difesa (Iulitti) e la linea di punta (Cirulli); riflessione invece per il centrocampo.

RISOLTA CON LA CONFERMA di Mancini (+), a fianco di Tortelli, e di Pagliari nel ruolo di regista (+). Ha vinto il ballottaggio con Misin, schierato solo oltre metà ripresa.

L’INTESA con Tortelli, rigenerato rispetto alla precedente prestazione di Petriano contro l’Atletico Gallo, e con Mancini ha dato al reparto sostanza nelle due fasi (+).

DIREI SCONTATA (+) in quella di costruzione, per la validità tecnica dei protagonisti. Da verificare invece nella loro capacità di controllo sulle manovre del Valdichienti, che avrebbe potuto approfittare di eventuali smagliature nella linea d’interdizione.

RISCHIO PERO’ ANNULLATO da una prova gagliarda anche sul piano atletico fin quando, nella frazione conclusiva del secondo tempo, i tre non hanno ceduto il posto a Misin appunto, a Pucci ed a Massei.

INEVITABILE QUINDI LA RASSEGNAZIONE (-) dei neroverdi di Bolzan, il cui attacco (fra i più prolifici del girone) si è reso pericoloso soltanto nel finale del primo tempo con Minella (deviazione di Marani in angolo) e Del Brutto (correzione area sul conseguente corner, pallone ribattuto dalla traversa della porta della Rata).

PROBABILMENTE L’IMPORTANZA PSICOLOGICA DELL’EXPLOIT (+) farà crescere l’autostima dei biancorossi nelle loro possibilità.

MA DI CERTO UN PRIMO RISULTATO CONCRETO L’HA DATO (+++): l’uscita della Maceratese dalla zona playout.

ORA L’INTERROGATIVO (+) è se il la vittoria avrà un seguito o resterà un episodio bello ma isolato.

SARANNO I PROSSIMI TRE TURNI A DECIDERLO: le due trasferte di Montegranaro e di Ascoli contro la Sangiustese e l’Atletico; in mezzo l’impegno casalingo con l’Osimana.

UN PENSIERO MI FRULLA IN TESTA (+): il ricordo di quello che accadde l’anno scorso alla Rata di Trillini, sulla sferzata del successo di Treia, arrivato dopo tante delusioni.

CHE LA RESE IMBATTIBILE, sino alla promozione in “Eccellenza”.

CHISSA’ CHE NON SIANO RITORNATI GLI “INARRESTABILI!!!