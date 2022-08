Sarnano, Legnini taglia di netto

il piano per la montagna

Nel mirino anche la procedura

FONDI - Meno di un anno fa l'amministrazione comunale aveva rilevato come il finanziamento fosse il maggiore mai ricevuto, ora lo stop. Viene contestato che si intervenga con fondi pubblici su aree e infrastrutture di privati e che non si utilizzino gare di evidenza pubblica. Ok al rifacimento dell’impianto di risalita di Sassotetto, al nuovo lago e all’impianto di innevamento artificiale

27 Agosto 2022 - Ore 21:29 - caricamento letture

di Luca Patrassi

Doccia gelata, evidentemente non gradita, neanche in tempi bollenti come gli attuali, per l’amministrazione comunale di Sarnano guidata dal primo cittadino Luca Piergentili. L’Ufficio per la Ricostruzione ha valutato negativamente gran parte del piano da oltre cento milioni di euro che era stato presentato tempo fa dal comune di Sarnano per il Cis (Contratto istituzionale di sviluppo), che vede la partecipazione dei comuni di Montefortino ed Ascoli insieme ad un soggetto privato. Nel particolare l’Ufficio guidato dall’ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini ha bocciato la parte di progetto legata alla realizzazione di una spa e di un parco giochi in un’area privata della montagna sarnanese e l’affidamento della progettazione e dei lavori a un privato senza gara di evidenza pubblica.

Quindi per il secondo stralcio i finanziamenti arriveranno solo per il rifacimento dell’impianto di risalita di Sassotetto, per il nuovo lago e l’impianto di innevamento artificiale alla Maddalena. C’è il dubbio che il ragionamento fatto dall’Ufficio Ricostruzione possa replicarsi anche per gli altri stralci del mega piano sarnanese: al momento una scure dovrebbe cadere anche su altre opere milionarie. Gli uffici del commissario Legnini contestano il fatto che si vada ad intervenire con fondi pubblici su aree e infrastrutture di privati e che non si utilizzino gare di evidenza pubblica per la progettazione e l’affidamento dei lavori. Poco meno di un anno fa, nel settembre del 2021, l’amministrazione a guida Luca Piergentili esultava alla notizia dei finanziamenti per decine di milioni che sembravano imminenti. Ora appunto la doccia gelata.

Al momento nessun commento da parte degli enti locali coinvolti, ad iniziare dall’amministrazione comunale sarnanese, ma la cosa potrebbe spiegarsi che la decisione dell’Ufficio Ricostruzione è di queste ore. Di recente c’era anche stato un esposto del consigliere comunale di minoranza Giacomino Piergentili che aveva contestato alcuni dei progetti e la procedura seguita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA