Però pagando 200 euro si trova»

SAN SEVERINO - Adriano Coli, maceratese, lamenta che dopo aver fatto richiesta al Cup regionale prima gli era stato risposto che non c'era posto nelle Marche «nè a breve nè a lungo termine, poi ha richiamato chiedendo se era possibile fare a pagamento e la disponibilità a quel punto c'era, già a luglio. Alla fine ho deciso che andrò in Umbria in una struttura convenzionata»

«Devo fare una risonanza, al Cup dicono non c’è disponibilità in tutte le Marche, poi riporovo chiedendo per andare a pagamento e posto c’è, il 22 luglio al costo di 200 euro», lo racconta Adriano Coli, 72 anni, maceratese, che giovedì era andato a fare una visita all’Asur di San Severino «avevo appuntamento per una visita dall’otorino» spiega. Il medico lo visita, puntuale, poi gli dice che deve fare degli esami tra cui una «risonanza magnetica con contrasto. Al Cup della radiologia dell’ospedale di San Severino ottengo rapidamente la prenotazione per i primi di settembre. Per la risonanza invece non hanno disponibilità e mi dice di contattare il Cup regionale. Quindi quando sono tornato a casa ho chiamato e mi hanno detto che non c’è disponibilità. In tutta la regione non c’è, né a breve né a lungo. Questo lascia sconcertati». Coli ha quindi provato a ritelefonare «dopo pochi minuti per un eventuale esame a pagamento. E a quel punto mi hanno detto che la disponibilità c’era. Potevo andare a Fermo, il 22 luglio. Costo 200 euro». Coli ha provato anche a sentire strutture convenzionate che per quel tipo di esame chiedono 35 euro, e avevano posto ad ottobre. «Alla fine ho deciso di andare in Umbria, in una struttura convenzionata, ad ottobre. Come cittadino ho ritenuto di segnalare quello che mi era successo» conclude Coli.

