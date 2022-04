Giallo dell’ultima assise senza maggioranza

Morresi: «Il fuori onda non c’entra niente»

Silenzi: «Hanno mandato via 10 consiglieri»

CIVITANOVA - Il presidente riconduce le assenze a problemi di salute e altri impegni, il capogruppo dem rilancia: «Ecco i nomi dei presenti prima che fosse ordinato dal sindaco il rompete le righe. È chiaro che non si sia voluta affrontare la questione morale del video. E forse c'era anche una patata bollente sulla Ceccotti». Ad altri del centrodestra il primo cittadino avrebbe detto che non voleva discutere il regolamento Tari, ma sarebbe bastato togliere quel punto

di Giovanni De Franceschi

«Era festa, qualcuno aveva problemi di salute, altri il Covid, altri ancora avevano degli impegni e non ce l’abbiamo fatta. Il caso del video fuori onda non c’entra nulla. Per quanto mi riguarda sono sereno perché ho fatto tutto il possibile». «Falso, ieri sera in Comune c’erano 10 consiglieri di maggioranza». Da un parte Claudio Morresi, dall’altra Giulio Silenzi. In mezzo anche un’indiscrezione del perché il sindaco Fabrizio Ciarapica avrebbe preferito rinunciare al Consiglio. E così continua ad essere un giallo quanto successo ieri in aula a Civitanova dove per la seconda volta, in appena quattro giorni, la maggioranza ha fatto mancare il numero legale.

La prima convocazione era saltata venerdì, sempre per lo stesso motivo. Poi il Consiglio è stato riconvocato per il 25 Aprile, ma nel frattempo, cioè sabato mattina, è stato reso pubblico dalla candidata sindaca Silvia Squadroni il fuori onda post Consiglio comunale del 20 ottobre 2020 che vedeva protagonisti lo stesso Morresi, il sindaco Fabrizio Ciarapica e il segretario Sergio Morosi e che ha scatenato un vespaio. Nei circa 10 minuti di streaming si sente, tra le altre cose, il sindaco vantarsi di aver sponsorizzato Corrado Perugini (suo collega di partito e vice coordinatore provinciale di Forza Italia) per un incarico tecnico relativo al progetto dell’ex liceo di Fontespina. Ed è proprio su questo punto che il capogruppo del Pd Giulio Silenzi aveva presentato un’interrogazione d’urgenza al sindaco, che ovviamente è saltata come tutto il Consiglio e come quello che era il punto più importante all’ordine del giorno: la variante Ceccotti.

Secondo il presidente del Consiglio, dunque, nessun caso relativo al video fuori onda ma solo problemi di salute e di impegni dei consiglieri di maggioranza. Stessa motivazione, peraltro, che era stata avanzata anche nella prima convocazione di venerdì. Secondo qualche indiscrezione che arriva dalla maggioranza, invece, il sindaco avrebbe addotto come problema principale ai suoi consiglieri presenti ieri sera quello del regolamento Tari, che avrebbe trovato in disaccordo gli artigiani. Per questo avrebbe preferito non fare per niente il Consiglio e rinviare tutto alla prossima amministrazione. Entrambe le versioni, fanno acqua, secondo la minoranza. Innanzitutto o i consiglieri ieri c’erano o non c’erano, anche perché ne bastavano appena otto per far iniziare la seduta. Poi, va considerato che la conferenza dei capigruppo per fissare la nuova data del Consiglio c’è stata sabato mattina e quindi, se fossero venuti fuori impegni per ieri, si sarebbe potuta convocare l’assise oggi o domani. Infine, si sarebbe potuto benissimo cancellare il punto relativo alla Tari se fosse stato solo quello il problema.

E infatti il capogruppo dem, che già ieri sera in una diretta Facebook aveva mostrato quanto stava accadendo in Consiglio, rilancia. Rivela i nomi dei consiglieri che ieri ha visto in Comune e svela un altro particolare che collegherebbe ancora volta Perugini stavolta con la Ceccotti stessa. «Questi – spiega Silenzi – sono i nomi dei consiglieri che sono entrati a palazzo Sforza ieri sera: Nori, Pizzicara, Polverini, Lazzarini, Marzetti, Garbuglia, Beruschi, Pantella, Morresi, Croia e Baioni prima che fosse ordinato dal sindaco il rompete le righe. È chiaro che non si sia voluta discutere la questione morale del video fuori onda. Ancora una volta Ciarapica ha scelto di evitare il confronto. È così è stato mandato deserto il Consiglio facendo saltare la pratica più importante e cioè la variante Ceccotti, dove tra l’altro abbiamo saputo vi sono state interlocuzioni tra l’Ufficio tecnico e Perugini».

