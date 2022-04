Sgarbi a Civitanova per Ciarapica (Video)

«Ma Forza Italia ha il destino segnato»

Nell’alleanza spunta Ivo Costamagna

ELEZIONI - Il critico d'arte, con a fianco lo storico esponente socialista e il sindaco uscente, ha presentato "Io apro Rinascimento" e la candidatura di Gianluca Crocetti nella civica Civitanova Unica. Ha definito gli azzurri un partito carico di colonnelli e generali e il suo come valvola di sfogo per gli elettori del centrodestra. Bacio in bocca con una ragazza

24 Aprile 2022 - Ore 17:33 - caricamento letture Le parole (e il bacio) di Vittorio Sgarbi oggi al Calamaretto

Tra il bacio in bocca a una ragazza, qualche battuta, e la presenza (a sorpresa?) di Ivo Costamagna, oggi Vittorio Sgarbi è entrato ufficialmente nella campagna elettorale di Civitanova. Lo ha fatto dal Calamaretto dove ha presentato il suo partito “Io apro Rinascimento” e il candidato Gianluca Crocetti che correrà con la civica Civitanova Unica del sindaco uscente Fabrizio Ciarapica.

E lo ha fatto a suo modo, senza peli sulla lingua. Il critico d’arte infatti ha parlato di un destino segnato per Forza Italia, partito pieno di colonnelli e generali, sostanzialmente ingessato e con poco appeal elettorale, proprio con il primo cittadino che è il vice coordinatore regionale degli azzurri al suo fianco.

A parte le parole di Sgarbi che qualche imbarazzo a Ciarapica e ai vertici di Forza Italia dovrebbero creare, visto che tra l’altro oggi è stata sancita un’alleanza elettorale su Civitanova, va segnalata senza dubbio la presenza di Costamagna. Lo storico esponente socialista di Civitanova con questa sua uscita a fianco di Sgarbi e Ciarapica ha di fatto confermato indirettamente, come si vociferava da tempo, un suo appoggio proprio al sindaco uscente. Così come fu cinque anni fa.

«Vista la difficoltà del centrodestra, che nelle componenti principali Lega e FdI sono in un dialogo difficile, e visto che il destino di Forza Italia sembra segnato da tempo – ha detto Sgarbi con a fianco Costamagna e Ciarapica – Rinascimento è una possibilità di sfogo per tutte quelle persone che non vogliono votare Forza Italia ma non sono diventate di sinistra, né vogliono andare al centro con Renzi o con Calenda e di persone che hanno difficoltà a stare con la Meloni o con Lega ma vogliono votare il centrodestra. Per questo penso che mia lista e quella di Ciarapica possano convivere. Quello che era Forza Italia può diventare Rinascimento, con più libertà di movimento e senza un partito carico di colonnelli e generali. Credo che chi vada a votare la civica del sindaco, può trovare un’alternativa politica nazionale ai partiti di centrodestra in Rinascimento».

