Campagna elettorale in Corso,

“fioriscono” i gazebo (Foto)

Paglialunga omaggia David Sassoli

CIVITANOVA AL VOTO - Stamattina lungo corso Umberto sei banchetti di liste e partiti che parteciperanno alle amministrative, compresa la new entry Alessandra Contigiani di 3V. Ieri sera all'Annibal Caro serata dedicata al presidente del Parlamento europeo con la candidata sindaca del centrosinistra e Castagnetti: «C'è l'urgenza di ricreare le condizioni per un nuovo umanesimo». Domani Sgarbi al Calamaretto per presentare il "suo" candidato nella civica di Ciarapica

Un fiorire di gazebo di partiti e liste oggi in centro a Civitanova. La campagna elettorale sta entrando sempre più nel vivo e stamattina, vuoi per la bella giornata vuoi per il mercato settimanale, su corso Umberto I c’erano sei banchetti che stavano facendo campagna elettorale: SiAmo Civitanova, Vinicio Morgoni, Lega, FdI, Italia Viva con Riformiamo Civitanova e la new entry Alessandra Contigiani con il partito 3V, che al momento è l’ottava candidata sindaca, anche se appare imminente l’accordo tra Maika Gabellieri e Fabrizio Ciarapica. Liste e partiti hanno occupato un tratto del corso, uno di fianco all’altro, tra i numerosi passanti per distribuire volantini e spiegare le ragioni per cui dovrebbero essere votati.

Sempre in mattinata inoltre è stata presentata la lista di Vince Civitanova, capitanata dal vicesindaco Fausto Troiani. Lista che si è ben guardata anche questa volta dall’invitare Cronache Maceratesi, giornale che nel 2018 denunciò tutta la serie di insulti che proprio Troiani su Facebook “dedicò” a donne, gay, avversari politici, capi di Stato, fino ad arrivare anche al Papa (leggi l’articolo). Insulti per alcuni dei quali il vicesindaco è finito anche a processo.

Ieri sera, invece, al teatro Annibal Caro è andato in scena l’incontro promosso dal Pd in ricordo di David Sassoli. Incontro a cui hanno partecipato la candidata sindaca del centrosinistra Mirella Paglialunga e Pierluigi Castagnetti. «Serata densa di suggestioni e significati – ha detto Paglialunga – per dare senso all’impegno politico e guardare ai grandi valori. Nel ricordo di Sassoli l’operazione migliore da compiere dovrebbe essere quella di promuovere la partecipazione gratuita, la solidarietà efficace, la giustizia sociale e l’impegno. La mia candidatura a sindaco di Civitanova, sostenuta in modo unito dalle liste della coalizione di centrosinistra, vuole segnalare l’urgenza di ricreare le condizioni per un nuovo umanesimo dove si possa dare valore e spazio a tutte le persone. Tutte le persone contano».

Domani infine il presidente Vittorio Sgarbi ed il segretario nazionale Umberto Carriera insieme ad altri esponenti del movimento politico «Io Apro Rinascimento» presenteranno all’ora di pranzo al Calamaretto il candidato consigliere Gianluca Crocetti, che sarà nella lista Civitanova Unica a sostegno del sindaco uscente Fabrizio Ciarapica. «Stiamo girando da Nord a Sud per l’Italia con il camper di «Io Apro Rinascimento» e questa domenica – dice Carriera – insieme a Vittorio Sgarbi faremo tappa a Civitanova Marche per essere al fianco di Gianluca Crocetti».

