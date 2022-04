Il sogno di Morgoni: «Civitanova capitale

della pesca del Medio Adriatico

Ma serve una Zona economica speciale»

ELEZIONI - Il candidato sindaco, con il sostegno anche della deputata dem Venitelli collegata da remoto, ha presentato alcune proposte del suo programma: «E' necessaria una Zes che preveda per le imprese del settore ittico, come per quelle della calzatura, una tassa piatta unica oltre ad uno snellimento delle procedure burocratiche»

9 Aprile 2022 - Ore 18:01 - caricamento letture

di Franco De Marco (foto Federico De Marco)

«E’ ora che Civitanova abbia un assessore alla pesca e allo sport». Il candidato sindaco Vinicio Morgoni (La nostra città), che si ispira ai valori della ex Dc ponendosi al centro dei vari schieramenti, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa al Bar Maretto, ha annunciato alcuni punti del suo programma elettorale in particolare per il sostegno alle imprese in difficoltà, come quelle della pesca e soprattutto del settore calzaturiero dopo l’esplosione della guerra in Ucraina, che non riescono ad avere credito dalle banche.

«Conosco agricoltori che non hanno più i soldi per comprare le sementi», ha detto. Come concretizzare però questo aiuto il quale, diciamolo, è inseguito un po’ da tutti? La conferenza stampa era stata annunciata per illustrare “Una proposta di legge che parte da Civitanova” riguardante l’istituzione di una Zes (Zona Economica Speciale), organismo previsto da una legge del 2017 nell’ambito di interventi per favorire la crescita del Mezzogiorno, che comprenda anche Civitanova con le peculiarità della crisi della pesca e del settore calzaturiero. Da remoto, bloccata a causa del Coronavirus, è intervenuta l’onorevole Laura Venitelli (Pd), presidente nazionale dell’associazione “Casa dei Diritti”, la quale, oltre a dare il suo sostegno al candidato sindaco Vinicio Morgoni, si è impegnata a promuovere, anche attraverso la sua associazione, una Zes che vede coinvolta Civitanova e le Marche tutte e, per quanto riguarda nello specifico la pesca, tutto il Medio Adriatico. Se sono rose fioriranno.

«E’ anche opportuna – ha detto Venitelli – una moratoria sui mutui per le imprese in crisi. Tante aziende calzaturiere avevano rapporti con l’Ucraina e la Russia e oggi si trovano in difficoltà. Per la Zes è importante che Civitanova resti agganciata ad Ancona che ha il porto principale». Però è un fatto che proprio la Regione Marche, da tempo, sta tentando si dar vita ad una Zes per le Marche in particolare per l’area terremotata. Il cammino non appare agevole. All’incontro di questa mattina, oltre a Morgoni, erano presenti l’avvocato Laura Aramini, presidente della Casa dei Diritti Abruzzo, che ha annunciato l’apertura anche a Civitanova di una sezione dell’associazione che è impegnata a combattere il disagio in tutte le sue forme, Natalia Conestà, Valentina Di Feo e Loredana Giansanti. Quest’ultima, impegnata nel dietro le quinte di importanti manifestazioni (vedi Festival di Sanremo), ha elogiato la proposta del candidato sindaco per realizzare un Festival dei Talenti per dar modo a giovani artisti di mettersi in evidenza.

«Vogliamo dare alla città – ha detto Vinicio Morgoni – uno sviluppo equo e solidale. Ma c’è bisogno assoluto di manodopera qualificata: ecco perché la formazione deve essere al primo posto e chiediamo alla Regione di incrementare questo impegno. Io penso a Civitanova come Capitale della Pesca nel Medio Adriatico ma è necessaria una Zes che preveda per le imprese della pesca, come per quelle della calzatura, una tassa piatta unica oltre ad uno snellimento delle procedure burocratiche. Intendo avviare un tavolo di consultazione con tutte le associazioni di categoria. Da subito».

