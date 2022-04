Ventilazione meccanica, convegno FdI

con il sottosegretario alla Salute Costa

Incontro sulla Resistenza per il centrosinistra

CIVITANOVA -Giovedì alle 18 al teatro Cecchetti l'appuntamento targato Fratelli d'Italia a cui parteciperanno tra gli altri anche il governatore Acquaroli e il capogruppo alla Camera Lollobrigida. Stesso giorno, ma alle 21, in sala consiliare si parlerà del 25 aprile con la candidata sindaca Mirella Paglialunga

“È ora di cambiare aria. L’efficacia della Vmc nelle scuole: il modello Marche”. E’ il titolo del convegno organizzato dal dipartimento nazionale istruzione di Fratelli d’Italia sulla ventilazione meccanica nelle scuole per contrastare i contagi da Covid. L’appuntamento è per giovedì alle 18 al teatro Cecchetti di Civitanova. Interverranno il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Emanuele Prisco, commissario regionale Fratelli d’Italia Marche, Paola Frassinetti, responsabile dipartimento Istruzione Fratelli d’Italia, Francesco Baldelli, assessore regionale alle infrastrutture e all’edilizia scolastica, Antonello Giannelli, presidente Associazione nazionale presidi, il prof Giorgio Buonanno, docente di fisica tecnica all’Università di Cassino ed esperto di sistemi di ventilazione, Stefania Sambataro, rappresentante del comitato “IdeaScuola”. A moderare il convegno, introdotto da Francesca D’Alessandro, responsabile regionale del dipartimento istruzione e vicesindaca di Macerata, sarà Lucia Albano, deputata marchigiana di Fratelli d’Italia.

«La finalità dell’incontro – spiega FdI – è quella di promuovere un dialogo costruttivo tra istituzioni, docenti universitari e rappresentanti politici per elaborare proposte concrete volte alla prevenzione e al contrasto del contagio nei luoghi chiusi, focalizzando in particolare l’esperienza positiva avvenuta nelle Marche. Verranno infatti illustrati i risultati ottenuti nell’unica regione in Italia che ha investito in modo significativo nei dispositivi di ricambio d’aria all’interno delle scuole. Il percorso di inserimento della ventilazione meccanica controllata in diversi istituti della regione, fortemente voluto dal presidente Francesco Acquaroli, ha ottenuto risultati eccellenti, elaborati dalla Fondazione Hume del prof Luca Ricolfi insieme al prof Giorgio Buonanno, che sarà presente all’iniziativa».

Sul versante opposto, la candidata sindaca di centrosinistra Mirella Paglialunga organizza un incontro sulla Resistenza. L’appuntamento è per giovedì alle 21 in sala consiliare, parteciperanno anche Annalisa Cegna (Università degli Studi di Napoli), Claudio Gaetani ( presidente Anpi Civitanova) e Matteo Petracci (storico all’Università di Macerata ). «Considero il “25 Aprile” una scadenza fondamentale per riproporre i valori dell’antifascismo sui quali è fondata la nostra identità di popolo e di istituzioni, costruita e sancita nella Carta Costituzionale – spiega Paglialunga – L’evento, organizzato dalla coalizione di centrosinistra e liste civiche, è un’ occasione fondamentale per mantenere viva una memoria storica la cui consapevolezza deve essere costantemente rinnovata ed alimentata, in particolare ma non solo, per le nuove generazioni attraverso la narrazione, lo studio della storia, l’arte. Questo è il senso della nostra prossima iniziativa. Sottolineo che su quei valori trova fondamento e ragioni profonde la mia scelta di rapportarmi con tutti i cittadini in un confronto di ascolto e consapevole condivisione, necessari per la definizione e realizzazione del programma della futura amministrazione comunale di Civitanova. Così – conclude – realizzeremo un modo nuovo di “essere città”.

