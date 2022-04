Scontro elettorale tra alleati,

Forza Italia contro Sgarbi:

«Siamo più vivi che mai»

ELEZIONI CIVITANOVA - Il coordinatore Giannoni e il capogruppo Baioni rispondono alle parole del critico d'arte, che ieri al Calamaretto ha definito il partito appesantito da colonnelli e generali e con destino segnato: «Alle interviste in spiaggia e agli abbracci delle ragazze preferiamo un lavoro costante di pianificazione e programmazione per il bene della nostra comunità»

«Forza Italia a Civitanova è più vitale che mai. Non punge più di tanto il pensiero espresso da Vittorio Sgarbi durante il suo intervento di sostegno al sindaco Fabrizio Ciarapica, in previsione delle prossime elezioni di giugno». Come era prevedibile, dalla scintilla al cortocircuito. E’ scontro elettorale tra due formazioni che dovrebbero essere alleate nella corsa a sostegno del primo cittadino uscente: Forza Italia e Io apro Rinascimento di Vittorio Sgarbi. Ieri il critico d’arte nel presentare il suo partito e il candidato Gianluca Crocetti che sarà nella civica di Ciarapica Civitanova Unica, si è lasciato andare a parole non proprio tenere verso gli azzurri. Ha definito Forza Italia come un partito dal destino segnato, sostanzialmente con poco appeal e “appesantito” da una schiera di colonnelli e generali. Tra l’altro proprio con il sindaco uscente, che ne è vice coordinatore regionale, al suo fianco. Ed oggi è arrivata la piccata replica del coordinatore locale di Forza Italia Paolo Giannoni e del capogruppo in Consiglio comunale Giuseppe Baioni.

«La critica agli alleati politici in tempo di elezioni è una pratica poco educata ma altamente diffusa – spiegano i due – tutti noi conosciamo lo stile comunicativo di Vittorio Sgarbi che, da uomo di alta cultura quale è, sa usare bene le parole per cercare di infondere forza allo schieramento politico che rappresenta. Quello che dice è però inesatto e confutabile attraverso i dati ufficiali delle ultime tornate elettorali. Forza Italia ha sempre fatto della sua attitudine democratica e pluralista uno dei suoi punti di forza, la capacità di ascoltare istanze provenienti da vari ambiti è la caratteristica che ci contraddistingue. Non ci sono generali o colonnelli qui, il pensiero autocratico non ci appartiene e lo rifiutiamo in ogni sua forma».

«Al contrario, in particolare nel territorio di Macerata, gli ultimi risultati elettorali evidenziano che siamo il partito che ha preso più consensi alle elezioni provinciali con un netto 12% – aggiungono Giannoni e Baioni – Alle comunali di Macerata Forza Italia è stata determinante per la vittoria del centrodestra, la prima dopo 20 anni, un risultato storico. Infine, alle elezioni regionali del 2020, la provincia di Macerata è stata per Forza Italia il primo collegio delle Marche ottenendo anche un seggio in consiglio regionale e la nomina di Gianluca Pasqui a vicepresidente del consiglio regionale. Questi dati e molti altri evidenziano che il nostro elettorato ha una base forte e che la predisposizione liberale del nostro partito, che non fa mai dello scontro un metodo politico, è molto apprezzata dagli elettori. Soprattutto in questo periodo di difficoltà e di tensioni non si sente la necessità di slogan o di diktat ma è importante ricercare il più possibile un confronto democratico e risposte concrete su urgenti temi di interesse collettivo. Proprio per questo nei prossimi giorni una nostra delegazione raggiungerà l’onorevole Tajani a Bruxelles per comprendere come intercettare e utilizzare al meglio i fondi europei del Pnrr anche in relazione alle pratiche degli altri Stati membri. Alle interviste in spiaggia e agli abbracci delle ragazze – concluno – preferiamo un lavoro costante di pianificazione e programmazione per il bene della nostra comunità».

