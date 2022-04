Sgarbi si schiera con Ciarapica

«Candidiamo Crocetti in Civitanova Unica»

ELEZIONI - Il partito del critico d'arte "Io apro-Rinascimento" candida un suo esponente nella civica: «E' necessario un rilancio di questa amministrazione, che ha già fatto cose eccellenti ed altre ne potrà fare». Dipende da noi critica il Motor Day sul lungomare: «Non rientra nelle priorità della città e la spiaggia va tutelata». Si candida a sindaca anche Alessandra Contigiani di 3V

Vittorio Sgarbi tira la volata a Fabrizio Ciarapica e candida per “Io apro-Rinascimento” Gianluca Crocetti nella civica Civitanova Unica. «Civitanova, è storia, mare, spiagge e locali alla moda ma è anche e soprattutto lavoro – dice il partito di Sgarbi – Gianluca Crocetti, è l’interprete della rivoluzione che vogliamo incoraggiare a partire dai territori nei quali ci presentiamo per le prossime elezioni amministrative». Il segretario nazionale di “Io Apro Rinascimento” aggiunge: «A Civitanova, è necessario un rilancio di questa amministrazione, che ha già fatto cose eccellenti ed altre ne potrà fare, sempre sotto la guida di Fabrizio Ciarapica. La sua ricandidatura a sindaco, è da noi appoggiata con la fiducia ed il sostegno del nostro capolista Gianluca Crocetti».

Intanto il movimento Dipende da Noi, che corre a sostegno della candidata di centrosinistra Mirella Paglialunga, critica proprio Ciarapica per essere stato assente al confronto sull’ambiente e per aver dato l’ok all’organizzazione del Motor Day sul lungomare. «La spiaggia – dice Dipende da Noi – va salvaguardata perché non è solo un cumulo di sabbia, ma è un habitat per vegetazione e animali che garantiscono la biodiversità dell’ecosistema. Non chiaro, perché non è stato comunicato, se l’Amministrazione comunale finanzia il “Motor Day”. Se fosse così questo sarebbe impegnare risorse pubbliche che dovrebbero andare a ben altre attività, per promuovere la cultura, i servizi pubblici e un sano turismo. Il “Motor Day” non rientra nelle priorità della città. Da tempo la cittadinanza è pronta a una profonda trasformazione culturale e gestionale. La città richiede un impegno profondamente diverso da parte dell’Amministrazione comunale anche e proprio sul tema della tutela dell’ambiente e delle risposte per rimediare alla crisi climatica. E chiede di promuovere un turismo che valorizzi le qualità artistiche, commerciali e culturali della città. Il tempo ormai è maturo a Civitanova per avere una guida del Comune diversa e migliore».

Infine, la competizione elettorale si arricchisce di un’altra candidata sindaca. Si tratta di Alessandra Contigiani, originaria di Urbisaglia, che si presenta con il partito 3V. «Il partito 3V – ha scritto la candidata su sulla pagina Facebook creata ad hoc per le elezioni – ha tra i suoi principi: la tutela dell’essere umano, la promozione del benessere del singolo nella collettività; la tutela dell’ambiente, del territorio e delle forme di vita in esso presenti; la promozione e la ricerca del godimento del bello (patrimonio naturale e culturale); il sostegno alle attività locali, partite Iva, piccole e medie imprese; l’eliminazione della finanza speculativa da ciò che è pubblico e deve rimanere pubblico. Vogliamo attuare tali principi, riscattando la politica, mettendola e mettendoci a servizio della persona, con coerenza». Il conto totale dei candidati sale così ad otto: Fabrizio Ciarapica, Silvia Squadroni, Mirella Paglialunga, Vinicio Morgoni, Maika Gabellieri, Livio De Vivo, Paolo Squadroni e Alessandra Contigiani.

