Contagi a Macerata e Civitanova in calo

Crescita a Tolentino e Montecosaro

I comuni Covid free sono tre

I DATI DELLA PANDEMIA - Il capoluogo resta la città con più casi, terza è Recanati che è in discesa così come Porto Recanati e Corridonia. Segno più per San Severino e Potenza Picena. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 617 nuovi positivi

18 Aprile 2022 - Ore 16:40 - caricamento letture

Macerata resta il comune con più contagi, in calo negli ultimi sette giorni (dall’11 aprile ad oggi) da 464 a 434 casi. Segue Civitanova, anche in calo, da 445 a 403. La terza città con più persone positive al Covid è Recanati, pure qui si registra un calo da 274 casi a 224. Segue Tolentino e qui invece si registra un aumento dei casi nell’ultima settimana: da 176 a 220 le persone positive. Nel resto della provincia troviamo anche altri comuni in crescita come San Severino dove i casi sono 157, in aumento dai 146 della scorsa settimana, Montecosaro che passa da 89 a 118, Morrovalle da 87 a 103 i positivi, e Potenza Picena dove i contagi salgono da 168 a 176. Trend in discesa a Porto Recanati da 123 a 99, a Camerino da 112 a 104, a Corridonia da 203 a 167 e Cingoli da 109 a 102. Deciso calo di contagi a Esanatoglia da 53 a 16. I comuni dove non si registrano contagi sono tre: Monte Cavallo, Ussita e Castelsantangelo. Una settimana fa a questi si aggiungevano Bolognola (ora vengono indicati casi inferiori a 5) e Poggio San Vicino (casi inferiori a 5).

Da ieri nelle Marche si sono registrati 617 positivi con incidenza che scende da 779,54 a 773, 08. Per quanto riguarda i ricoveri, attualmente sono 197 di cui 7 in terapia intensiva (invariati), 54 in semintensiva (+2) e 136 in reparti non intensivi (+2) mentre sono 29 le persone dimesse in un giorno. La percentuale di occupazione di pazienti Covid dei posti letto resta al 2,7% per le terapie intensive (totale 256 posti) e sale al 18,6% in Area Medica (190 su 1.013). Il totale di positivi scende a 8.849 (428 in meno), gli isolamenti domiciliari salgono a 20.346 (+14). Tre sono stati i morti registrati nell’ultima giornata: si tratta di un 85enne di Porto Sant’Elpidio, una 89enne di Ponzano di Fermo e di una 88enne di San Benedetto. Dall’inizio della pandemia ci sono state 3.799 vittime nelle Marche.

