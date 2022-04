Quarta dose nelle Marche,

sinora 312 somministrazioni

IL DATO - Ancona e Ascoli le province dove ci si è vaccinati di più (112 e 102), Macerata indietro (33)

14 Aprile 2022 - Ore 20:04 - caricamento letture

Quarta dose, nelle Marche sono state effettuate sinora poco più di 300 dosi (312) da quando è stata aperta (martedì) la possibilità di effettuarla. La provincia con più persone che hanno ricevuto la vaccinazione è Ancona (112), seguita da Ascoli (102), Pesaro (49), Macerata 33 e Fermo 20. La seconda dose booster è destinata a persone che hanno più di 80 anni, a persone ricoverate nelle Rsa e ai fragili che hanno da 60 anni in su. Oltre ai vaccinati ci sono i prenotati che ad oggi pomeriggio erano 96 per la provincia di Ancona, 61 per quella di Pesaro, 50 Macerata, 18 Ascoli, 8 Fermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA