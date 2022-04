«Va avanti ormai da mesi la richiesta della nostra Regione per un aumento delle borse di specializzazione e per l’eliminazione, per qualche anno, del numero chiuso a Medicina. Almeno fra 5 anni avremo i professionisti che ci servono. Ma, ancora, non si muove nulla». Ad affermarlo in un post sul suo profilo Facebook è l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini.